Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hugo Ekitike, 90+2. dakikada ise Oscar Hojlund kaydetti. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Frankfurt ise üst üste 3. galibiyetine ulaştı.
Bu sonuçla Frankfurt puanını 36'ya çıkarırken, Dortmund 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Werder Bremen ile; Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha - Son Dakika
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