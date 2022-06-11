Nusaybinli gençler sporla yükseliyor - Son Dakika
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Nusaybinli gençler sporla yükseliyor

11.06.2022 11:29
Nusaybinli gençler sporla yükseliyor

Bir dönem terör saldırılarının hedefi olan Mardin'in Nusaybin ilçesi, şimdi sporun merkezi haline geldi.

Bir dönem terör saldırılarının hedefi olan Mardin'in Nusaybin ilçesi, şimdi sporun merkezi haline geldi. Mardin'i temsilen Elazığ'da düzenlenen Türkiye Anadolu Yıldızları Yarı Finaline katılan Nusaybinli genç kızlar, finalist oldu.

7 - 10 Haziran tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenen ve Mardin'i temsilen Türkiye Anadolu Yıldızları Yarı Finallerine katılan Nusaybin genç kız basketbolcuları, grubunda bulunan Bolu, Erzurum ve Batman takımlarını yenerek grup lideri oldu. Nusaybinli sporcular bu başarıdan sonra Türkiye Anadolu Yıldızları Basketbol Finallerine Şampiyon olarak katılmaya hak kazandı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı da kız basketbolcuları tebrik etti. Sporcuları şampiyonaya katılmaları için her türlü desteği sunan Kaymakam Kayabaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizlerle gurur duyuyoruz Nusaybin'imizin, memleketimizin geleceği" ifadelerini kullandı.

Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına turnuvada başarılı olan takımın antrenörü Serdar Işık, hedeflerinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Nusaybin'de geçtiğimiz ayda ise Türkiye Okul Sporları 3. Bölge Rafting müsabakaları düzenlenmiş, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcısı, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı da rafting yapmıştı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Nusaybin, Türkiye, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nusaybinli gençler sporla yükseliyor - Son Dakika

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