Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti - Son Dakika
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Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti

16.06.2022 15:42
Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un kazandığı başarıda önemli pay sahibi olan Anthony Nwakeme, kariyerine Trabzonspor'da devam etmeyeceğini duyurdu. Sona eren sözleşmesinin ardından Nijeryalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlara veda etti. 33 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Trabzonspor taraftarları, hepinizi bana karşı kışkırtıyorlar, bu sayede sanki giden benmişim gibi görünecek. Ayrıca piyasa değerimi de bozmaya çalışıyorlar. Şunu bilmenizi isterim ki, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu ile biten 4 yıllık mutluluğu seviyorum. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkürler, sizi asla unutmayacağım."Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 36 maçta 15 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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