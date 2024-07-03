Nwakaeme: Trabzonspor'a yeniden şampiyon olmak istiyorum - Son Dakika
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Nwakaeme: Trabzonspor'a yeniden şampiyon olmak istiyorum

Trabzonspor'a ikinci kez transfer olan Nijeryalı golcü Anthony Nwakaeme, kulüpte yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Nwakaeme, oyuncular arasındaki rekabetin takıma katkı yapacağını vurgulayarak, Abdullah Avcı'nın ne istediğini bilen bir antrenör olduğunu belirtti. Ayrıca, Trabzonspor taraftarını ve Türkiye Milli Takımı'nı özlediğini ifade etti.

03.07.2024 21:30
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Trabzonspor'a yeniden transfer olan Nijeryalı golcü Anthony Nwakaeme, bordo-mavili kulüpte yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Bordo-mavili kulübe ikinci kez transfer olan Nwakaeme, Macaristan kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözlerine, oyuncu arkadaşlarıyla tanışma sürecinin güzel geçtiğini dile getirerek başlayan Nwakaeme, "Bütün süreç güzel geçti. Oyuncu arkadaşlarımla tanıştım. Burada tabii ki tanımadığım, takıma yeni katılan arkadaşlarımız da var. Daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım var, onları bir önceki dönemimden tanıyorum zaten. Tanımadıklarımla da dünkü idmanda tanışma fırsatı bulduk. Süreç gayet güzel geçiyor" dedi.

"Rekabet Trabzonspor'a yarayacak"

Nwakaeme, oyuncular arasındaki rekabetin takıma katkı yapacağının altını çizerek, "Oyuncular arasındaki rekabetler takımlar için faydalıdır. Hem ben, hem Trezeguet, hem de Orsic buralarda oynayabilecek kaliteye sahibiz. Biz rekabeti kendi açımızdan değil takım açısından değerlendirmeye çalışıyoruz. Herkes yeteneklerini Trabzonspor'a katkı sağlamak için kullanıyor. Ben bu rekabeti Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir rekabet olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Şampiyon bir takımdan defans yapan bir takıma gittim"

Türkiye ile Suudi Arabistan futbolu arasındaki farklarla ilgili soruyu yanıtlayan Nwakaeme, "Ben nereye gidersem gideyim futbolu sadece futbol olarak görüyorum. Futbol gözünden baktığımızda benim için her yer aynı. Tabii şunu da ifade etmek gerek; burası ile Suudi Arabistan arasında şöyle bir fark var; ben Trabzonspor'dan ayrıldığımda şampiyon bir takımdan ayrılmıştım. Topa hükmeden, topun hakimiyetini elinde tutan bir takımdan ayrılmıştım. Ama gittiğim takım ülkenin en iyi takımlarından biri değildi. Defans ağırlıklı oynayan bir takımdı. Santrfor olarak oynadığım için benim çok alışık olduğum bir tarz değildi. Futbol açısından böyle bir fark vardı" sözlerine yer verdi.

"Gün gün bakacağım"

Hazır olmak için gün gün çalışmak gerektiğini vurgulayan Anthony Nwakaeme, "Hazır olmak için tam bir tarih verebilmek çok kolay değil. Bu gün gün bakacağınız bir durum. Size yarın hazır olacağım ya da önümüzdeki hafta hazır olacağım diye söyleyebilmem mümkün değil. Vücudunuz hazır olduğunda size o mesajı verir. Bugün de takımla beraber başlayacağım. Hocalarımızla yapacağımız değerlendirmelere göre ne zaman hazır olacağımı değerlendireceğiz" dedi.

"Yeniden şampiyon olmak istiyorum"

Trabzonspor forması ile yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, "Herkes şampiyon olmak ister. Herkes futbolu bu yüzden oynar. Herkes hayatta bunun için mücadele eder. Hayat her zaman gelişmekle alakalı bir durumdur. Ben Trabzonspor forması ile yeniden şampiyon olmak isterim. 10 kez arka arkaya şampiyon olmak isterim. Böyle bir fırsat varsa bunu iki elimle kucaklamak isterim. Futbolu bu yüzden oynuyoruz" ifadelerine yer verdi.

" Abdullah Avcı, ne istediğini bilen biri"

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ilgili de konuşan Nwakaeme, "Abdullah Avcı'yı yakından tanıyorum. Hocamız kararlı bir antrenör. Her zaman kazanmak isteyen biri. Ne istediğini bilen biri. Her zaman topa sahip olmak isteyen biri. Hocanız size bazı fikirleri verir bunları sahada kullanın diye. Sahaya çıktığınızda da siz de bunları en iyi şekilde uygulamaya çalışırsınız. Ben hocamızı çok yakından tanıyorum. Kendisinin neler istediğini biliyorum. Kendisine güveniyorum. Biz de saha içerisinde onun verdiği direktifleri en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız ve yeniden şampiyon olmaya çalışacağız" sözlerine yer verdi.

"Trabzon'la ilgili her şeyi özledim"

Taraftarımızı çok özlediğini dile getiren Nijeryalı oyuncu, "Trabzon'la ilgili her şeyi özledim. Taraftarlarımızın stadyumda çıkardığı o sesi özledim. Taraftarımızın futbola olan aşkını özledim. Stadyumda yaşattıkları atmosferi özledim. Kazanma isteğini özledim. Trabzonspor ya da Trabzon dendiğinde aklıma gelen ilk şey futbol. Ben de futbol oynamak için buradayım" dedi.

"Kanatta kendimi daha iyi hissediyorum"

Anthony Nwakaeme, açıklamalarının son kısmında şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan'da santrfor pozisyonunda oynadım fakat kendimi en iyi şekilde ifade ettiğim bölge kanat bölgesi. Ayrıca Türkiye Milli Takımı ile ilgili de şunları söylemek istiyorum; maçın özetini izleyebildim. Gerçekten güzel bir galibiyet aldılar. Kaptanımız Uğurcan Çakır başta olmak üzere Türk Milli Takımı'nı bu galibiyetten ötürü tebrik ederim." - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nwakaeme: Trabzonspor'a yeniden şampiyon olmak istiyorum - Son Dakika

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