Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilen Sime Vrsaljko, futbol dünyasını şaşırtan bir karara imza attı.
Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan Sime Vrsaljko, son olarak Olympiakos'un formasını giymişti. Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan deneyimli isim, 31 yaşında futbolu bıraktı. Vrsaljko, kariyerinde Atletico Madrid ve Inter gibi dünya devlerinde de top koşturdu.
Olympiakos'tan ayrılmasının ardından kulüpsüz kalan Vrsaljko, menajerler vasıtasıyla Beşiktaş'a önerilmişti. Ancak Şenol Güneş transferi veto etmiş ve imzalar atılmamıştı.
Son Dakika › Spor › İsmi Beşiktaş ile anılan yıldız oyuncu futboldan emekli oldu! Sime Vrsaljko, henüz 31 yaşında yeşil sahalara veda etti - Son Dakika