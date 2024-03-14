Odunpazarı Belediyesi, Eskişehirspor tesislerinde bakım çalışması yaptı

Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Eskişehirspor tesisleri içerisinde bulunan futbol sahası ve yeşil alanların çimlerini biçerek bakım çalışması gerçekleştirdi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un öncülüğünde Eskişehirspor'a maddi manevi her türlü desteği veren Odunpazarı Belediyesi, Eskişehirsporun Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki futbol sahaları ve yeşil alanların çimlerini biçerek bakım çalışması yaptı.
Odunpazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri içerisinde bulunan futbol sahasının ve tesis içerisinde bulunan yeşil alanlardaki çimlerin biçildiğini ve gerekli bakımların yapıldığını ifade etti. - ESKİŞEHİR
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Elazığ takımlarının TFF 3. Ligde hafta sonu oynayacağı maçların hakemlerini açıkladı. Anadolu Üniversitesi - Elazığspor maçını Burak Filik yönetecek, 23 Elazığ FK-Muşspor maçını ise Erhan Kaya düdük çalacak.
Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle gerçekleştirilen Jr. NBA BİDEV Ligi'nin sezon finali, 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılacak. Eski basketbolcu Muggsy Bogues da finallerde yer alacak ve NBA finallerinin kupa olan 'Larry O'Brien Trophy' de İstanbul'a getirilecek. Şampiyon takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek ve ödülleri Muggsy Bogues verecek.
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