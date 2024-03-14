Odunpazarı Belediyesi, Eskişehirspor tesislerinde bakım çalışması yaptı

Jr. NBA BİDEV Ligi Sezon Finali İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle gerçekleştirilen Jr. NBA BİDEV Ligi'nin sezon finali, 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılacak. Eski basketbolcu Muggsy Bogues da finallerde yer alacak ve NBA finallerinin kupa olan 'Larry O'Brien Trophy' de İstanbul'a getirilecek. Şampiyon takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek ve ödülleri Muggsy Bogues verecek.