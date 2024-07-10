Odunpazarı Belediyesi Parklarda Spor Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Spor

Odunpazarı Belediyesi Parklarda Spor Etkinlikleri Düzenliyor

Odunpazarı Belediyesi Parklarda Spor Etkinlikleri Düzenliyor

Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda spor etkinlikleri düzenliyor. Kadınlara yönelik step ve aerobik branşlarında düzenlenen spor etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Başlangıçta sadece sabah saatlerinde gerçekleştirilen spor etkinleri, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine artık akşam saatlerinde yapılıyor.

10.07.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda spor etkinlikleri düzenliyor.

Kadınlara yönelik step ve aerobik branşlarında düzenlenen spor etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Başlangıçta sadece sabah saatlerinde gerçekleştirilen spor etkinleri, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine artık akşam saatlerinde yapılıyor.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların güne zinde başlamalarını sağlarken aynı zamanda toplumsal sağlığı da desteklemek için Odunpazarı'nda bulunan bazı parklarda spor etkinlikleri düzenliyor. Pazartesi ve Çarşamba günleri 08.00-09.00 saatleri arasında Kent Park'ta; Pazartesi-Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-10.00 saatleri arasında Selami Vardar Parkı, 09.30-10.30 saatleri arasında Bilgi Parkı'nda; Salı ve Perşembe günleri 08.30-09.30 saatleri arasında Kadir Akkaş (Üniversite Evleri) Halk Merkezi yanında, 09.00-10.00 saatleri arasında Uğur Mumcu Parkı'nda, 09.00-10.00 saatleri arasında Botanik Parkta gerçekleştirilen sabah soru etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine sabah saatlerinde gerçekleştirilen spor etkinlerine, akşam sporu da eklendi. Pazartesi ve Çarşamba Günleri 18.00-19.00 saatleri arasında Kadir Akkaş (Üniversite Evleri) Halk Merkezi yanında; Salı ve Perşembe günleri 18.00-19.00 saatleri arasında Kent Park'ta spor etkinlikleri düzenleniyor.

"Parklarda spor etkinliğine katılım ücretsiz"

Yeşil alanlarda profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapan kadınlar, hem bedensel hem de zihinsel olarak güçleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklere katılmak isteyen kadınların mat minder, havlu ve sularını yanlarında getirmesi gerekiyor.

"Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Sporunun fiziksel sağlık kadar ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkiler oluşturduğunu belirten yetkililer, Odunpazarı Belediyesi'nin sağlıklı ve aktif bir yaşamı desteklemek için düzenlediği bu tür etkinliklerle halkın yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Yetkililer, tüm kadınları sporun ve hareketin enerjisiyle dolu bu etkinliklere katılmaya davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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