Odunpazarı Kadın Hentbol Takımı, Tekirdağ CTE\'yi 32-26 Mağlup Etti

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Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Tekirdağ CTE mücadelesinde 32-26'lık skorla galip geldi.

Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 1. Lig A Grubu 4. hafta maçında, grubun en güçlü ekiplerinden Tekirdağ CTE ile karşılaştı. Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelede, Odunpazarı GSK rakibini 32-26'lık skorla mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Odunpazarı GSK bu galibiyet ile yenilgisizlik serisini 4 maça çıkardı.

Başkan Kurt, maçı canlı takip etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Odunpazarı Spor Kulübü Başkanı Adnan Evren Olcay da maçı izleyenler arasındaydı. Başkan Kurt, takıma desteklerini vurgulayarak, ilerleyen maçlarda da aynı yüksek motivasyonun devam etmesi temennisinde bulundu.

Odunpazarı GSK Kadın Hentbol Takımı, bir sonraki maçını 2 Kasım'da Antalya'da Kepez ile oynayacak. - ESKİŞEHİR