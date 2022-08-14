Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti

14.08.2022 14:03

Off çeyrek finalde elenen Gaziantep Basketbol Takımı, yeni sezon kamp hazırlıkları öncesinde Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Off çeyrek finalde elenen Gaziantep Basketbol Takımı, yeni sezon kamp hazırlıkları öncesinde Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin iddialı takımlarından biri olan Gaziantep Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti. Kırmızı-siyahlıların sağlık kontrolleri kulübün sağlık sponsoru olan Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde yapıldı. Yeni transferlerin de yer aldığı sağlık kontrolüne A Takımdan 13 basketbolcu katıldı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular, iç hastalıkları ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolü, PCR, antijen, EKG ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

"Sporcular çok iyi durumda"

3 sporcunun uçak biletindeki aksaklık nedeniyle sağlık kontrolüne katılamadığını aktaran Takım Menajeri Öner Duruk, A takımdan 13 sporcunun kontrolden geçtiğini söyledi. Takımın 21 Ağustos'ta Bolu'ya gideceğini paylaşan Menajer Duruk, "Bolu'da yeni sezon kamp hazırlıklarına başlayacağız. Sporcular sağlık yönünden gayet iyi durumdalar. Takımda pozitif bir ortam var. Umarım sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu sezonu tamamlarız. Sporcuların kontrollerinden herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Hepsi çok iyi durumda. Medical Point Gaziantep Hastanesi ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kontroller iyi geçti"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı ise Medical Point ailesi olarak bugün Gaziantep Basketbol takımını ağırladıklarını söyledi. Takımın sağlık sponsoru olduklarını aktaran Dr. Yazıcı, "Basketbolcuların kalp muayenelerini yaptık. Kontroller gayet iyi geçti. Hepsinin sağlığı yerinde. Sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon geçirmelerini diliyoruz" dedi.

Basketbol takımının sağlık kontrolünün başarıyla gerçekleştiğini aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır da sporcuların PCR, kan tahlilleri, antijen ve antikor gibi testlerden geçtiğini belirterek, yeni sezonda takıma başarılar diledi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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