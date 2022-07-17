Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu - Son Dakika
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Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu

17.07.2022 17:54

- Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu Sürücüler çamurlu parkurda zor anlar yaşadı Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Gümüşova Off-Road Şenlikleri, nefes kesen anlara sahne oldu.

- Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu

Sürücüler çamurlu parkurda zor anlar yaşadı

DÜZCE - Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Gümüşova Off-Road Şenlikleri, nefes kesen anlara sahne oldu. Sürücüler parkurda zorlanırken, seyirciler ise adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Gümüşova ilçesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda araç ve sporcu katıldı. Yarışlar, izleyenlere adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Etkinliğin güzel geçtiğini söyleyen DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, "Bugün epey seyirci var. Tüm ekiplere başarılar diliyorum. Şenliğimize dün 23 araç katılmıştı. Bugün ise 35 ile 70 sporcu burada. Kadın katılımcılarımız da var. Havanın güneşli olmasına rağmen zevkli bir yarış olacağını düşünüyorum. Dünkü etaplara nazaran bugünkü etaplar tüm arabaların katılabileceği düzeyde. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Tragger, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu - Son Dakika
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