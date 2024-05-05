Off-road yarışları nefesleri kesti - Son Dakika
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Spor

Off-road yarışları nefesleri kesti

Düzce'de gerçekleştirilen 32. Off-Road Festivali, aksiyon dolu yarışlarla heyecanlı anlar yaşattı. Gümüşova'da düzenlenen festivalde 36 araç ekstrem etaplarda yarışırken, son gün ise 60 araç hız etabına girdi. İzleyiciler, aksiyon ve adrenalin dolu anları keyifle izledi. Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, beklenmedik bir katılım olduğunu belirterek, etkinliğin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

05.05.2024 22:00
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- Off-road yarışları nefesleri kesti

DÜZCE - Düzce'de 32.'si gerçekleştirilen off-road yarışları nefesleri kesti.

Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından Gümüşova'da 32. Off-Road Festivali gerçekleştirildi. 3 gün boyunca Gümüşova Kıyıköy mevkiinde düzenlenen festivalin ilk gününde kamp organizasyonu yapılırken, ikinci gün ekstrem etaplarında 36 araç yarıştı. Aksiyon dolu geçen festivalin son gününde ise 60 araç hız etabına girdi. Aksiyon ve adrenalin dolu anları izleyenler keyif dolu gün geçirdi.

Organizasyona ummadıkları bir katılım olduğunu belirten Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, "Ekstrem etabınız vardı. 36 aracımız yarıştı. Bugün 60 araba 120 sporcu yarışıyor. Kazasız belasız yarışlarımızı tamamladık. Kulübümüzün bu 32. etkinliği aynı zamanda 10. yıl etkinliğimiz oluyor. Katılım beklediğimizden çok daha büyük. Dünya rekoru kırdım diyebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Albayrak, Düzce, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Off-road yarışları nefesleri kesti - Son Dakika

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