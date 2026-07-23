PETLAS Offroad Şampiyonası 4. Ayak Yarın Vezirköprü'de Başlıyor - Son Dakika
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PETLAS Offroad Şampiyonası 4. Ayak Yarın Vezirköprü'de Başlıyor

PETLAS Offroad Şampiyonası 4. Ayak Yarın Vezirköprü\'de Başlıyor
23.07.2026 21:57
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PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yarın başlayacak.

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yarın başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2026 Ulusal Yarış Takvimi'nde yer alan organizasyon, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesinin ev sahipliğinde Samsun Otomobil Sporları Kulübü (SAMOSK) tarafından düzenlenecek.

Organizasyonun Vezirköprü ayağında 17 ilden 15 spor kulübünü temsil eden 21 araç ve 42 sporcu parkura çıkacak. Sporcular, üç gün boyunca mukavemet ve seyirci etaplarında mücadele ederek sezon puanları için yarışacak.

Yarışlar öncesinde Samsun Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da basın toplantısı düzenlendi.

Samsun Vali Yardımcısı Enver Hakan Zengince, Samsun'un denizi, kumsalları, kayak merkezi, kaplıcaları, deltaları, kuş cenneti, arkeolojik alanları, yaylaları ve gastronomisiyle Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Milli Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'da PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Zengince, organizasyonun kentin turizm ve kültürel tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Zengince, organizasyonun düzenlenmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek yarışmacılara başarı diledi.

Toplantıya Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, SAMOSK Başkanı Veli Küçüker, TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ile sporculardan Yasemin Biber Toker ve Gülten Toprak katıldı.

Kaynak: AA

Vezirköprü, Türkiye, Samsun, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PETLAS Offroad Şampiyonası 4. Ayak Yarın Vezirköprü'de Başlıyor - Son Dakika

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