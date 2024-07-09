OGM Ormanspor, Mert Oktay ile bir yıl daha devam edecek - Son Dakika
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Spor

OGM Ormanspor, Mert Oktay ile bir yıl daha devam edecek

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor, başantrenör Mert Oktay ile bir yıl daha anlaşma sağladığını duyurdu. Geçen sezon üçüncü sırada tamamlayan takım, yeni sezonda da Mert Oktay'ın liderliğinde başarılar elde etmeyi hedefliyor.

09.07.2024 16:09
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, başantrenör Mert Oktay'la bir yıl daha devam edeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol A Takımımız, 2024-2025 sezonunda da başantrenör Mert Oktay hocamıza emanet. Mert hocamıza yeni sezonda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon ligi üçüncü sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele etme hakkı kazanan başkent temsilcisi, çeyrek finalde ÇBK Mersin'e elenmişti.

Kaynak: AA

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