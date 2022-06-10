Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi - Son Dakika
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Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi

10.06.2022 07:49
Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi

Denizli'de sanat ve sporun harmanlandığı programda, yurtlarda kalan öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmalarından oluşan yılsonu sergisi beğeniye sunuldu.

Denizli'de sanat ve sporun harmanlandığı programda, yurtlarda kalan öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmalarından oluşan yılsonu sergisi beğeniye sunuldu.

Pamukkale ilçesi bir yanda sanat, bir yanda spor dolu bir programa ev sahipliği yaptı. Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan yurtlarda kalan öğrencilerin yılsonu sergisi yoğun ilgiyle açıldı. Programa Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş ile kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

El emeği eserler görücüye çıktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin yaptığı çeşitli eserler, KYK Kültür Sanat Sokağı Sergisi'nde beğeniye sunuldu. Serginin açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman "Denizli'de bulunan 12 yurdumuzda öğrencilerimizden isteyenler bu kurslara katıldı. Halk Eğitim Merkezi kurslarıyla kazandıkları becerilerle yeteneklerini geliştirdiler. Sene sonu itibarıyla bu çalışmalar toplandı ve şimdi sergimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizi el emeği göz nuru ürünlerinden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Spor branşları gösterilerini sundu

Kınıklı Futbol Sahası ve aynı kompleks içinde yer alan spor salonunda cimnastikten karateye, tenisten uzak doğu sporlarına onlarca spor branşında sporcular kurslarda edindikleri becerileri gösterilerine taşıdı. Protokol üyeleri spor branşlarının bulunduğu istasyonları gezerek sporcularla ve antrenörlerle biraraya geldi. - DENİZLİ

Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi
Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi
Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi
Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi
Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi
Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi

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Kaynak: İHA

Pamukkale, gençlik, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi - Son Dakika

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