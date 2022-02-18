Üye Girişi
Öğretim üyesinden örnek davranış - Son Dakika

Öğretim üyesinden örnek davranış

18.02.2022 10:11
Öğretim üyesinden örnek davranış

Kars'ta öğretim üyesinden örnek davranış, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat, Kars 36 Sporlu futbolculara Kağızman Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde tatlı dopingi yaptı.

Kars'ta öğretim üyesinden örnek davranış, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat, Kars 36 Sporlu futbolculara Kağızman Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde tatlı dopingi yaptı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci Bölge, 3'üncü grupta mücadele eden Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, teknik kadro ve futbolcular, Kahv6'tı da KAÜ Öğretim üyesi Sibel Polat'ın organize ettiği 'tatlı yiyelim, tatlı konuşalım' buluşmalarında bir araya geldi.

Öğrencilere Kağızman Gençlerbirliği Spor karşılaşmasında başarılar dileyen Polat, Kars 36 Spor'un hak ettiği yere gelmesi için herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini belirtti. Sporcularla sıcak ortamda tatlı ikram etti. Kars 36 Spor Başkanı Erkan Aydın ise ince düşüncesinden dolayı Polat'a teşekkür etti. Gece geç saatlere kadar devam eden buluşmada Kars 36 Spor konuşuldu.

İşlet sahibi Faruk Savaş'ta, yeşil beyazlı futbolcularla Kağızman Gençlerbirliği karşılaşmasında başarılar diledi. - KARS

Öğretim üyesinden örnek davranış
Öğretim üyesinden örnek davranış
Öğretim üyesinden örnek davranış

YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, Öğretim Üyesi, Kağızman, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Öğretim üyesinden örnek davranış - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
10:05 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı! Görenler ayırt edemedi
10:03 Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi
10:00 Yasak Elma'ın ardından Talat Bulut Mahkum'da! Herkesin merak ettiği Sinyor'u canlandıracak!
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
09:07 Minik Kubilay'ın kalbi okulda oynarken durdu! Annenin feryadı: 11 yaşındaydı, nolur yalan olduğunu söyleyin!
09:07 Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı!
09:11 Yine kuyu yine çocuk! Bu kez yer Afganistan: Haydar 3 gündür o kuyudan çıkarılmayı bekliyor!
09:13 Sakın bu çiçeği koparmayın! Cezasını ödemek için evinizi satmak zorunda kalabilirsiniz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:19:28. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretim üyesinden örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement