Oğuz Akbulut: Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum - Son Dakika
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Oğuz Akbulut: Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan görme engelli milli atlet Oğuz Akbulut, 400 metre T12 branşında altın madalyayı hedefliyor. Milli sporcu, uzun yıllardır çalıştığı antrenörüyle birlikte madalya kovalayacaklarını belirtti.

24.08.2024 12:08
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Oğuz Akbulut: "Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum"

SİVAS - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 32 yaşındaki görme engelli milli atlet Oğuz Akbulut, 400 metre T12 branşında altın madalyayı hedefliyor.

Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları için 400 metre T10 kategorisinde kota almaya hak kazanan 32 yaşındaki Oğuz Akbulut, Sivas Atletizm Pisti'nde güç topluyor. Sivas'ta Görme Engelliler Atletizm Milli takım antrenörü Ertürk Yamen gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Oğuz Akbulut, gözünü altın madalyaya dikti. Milli sporcu Oğuz Akbulut, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamalarda hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Akbulut, "Bu sürece girene kadar 12 yıldır emek veriyoruz ve çalışıyoruz. Bu 2. olimpiyatlarımız olacak. Bundan önce dünya şampiyonası vardı. Geçen yıl dünya şampiyonasında Paris'te 3. olmuştum. Bizim için bu paralimpik oyunları bu yılın en önemli yarışlarından bir tanesi. Hazırlık sezonundan itibaren bugüne kadar yoğun bir şekilde çalıştık. Planlı, programlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Şuan performansımızı en üst düzeye kadar çıkardık. İnşallah Fransa'da paralimpik oyunlarında madalya hedefliyoruz. İnşallah bu madalyanın rengi de altın olur. Bundan önce dünya 3.'lüğüm var, Avrupa şampiyonluğum var. Koleksiyonumuzda sadece paralimpik oyunları madalyası yok. İnşallah buradan bir madalya alarak koleksiyonumuzu tamamlayacağız. İnşallah bu madalyanın rengi de altın olur diye umut ediyoruz" dedi.

Ertürk Yamen: "Madalya kovalayacağız"

Uzun yıllardır Oğuz Akbulut ile birlikte çalıştıklarını söyleyerek sözlerine başlayan antrenör Ertürk Yamen, "2013 yılından beri Oğuz Akbulut ile beraber çalışıyoruz. Bu süreç çok uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde 2 tane Avrupa şampiyonluğu, 3 tane dünya şampiyonasında bronz madalya, 1 Paralimpik Oyunlar, bu gideceğimiz de 2. Paralimpik Oyun olacak. Koleksiyonda Paralimpik Oyunlar madalyası eksik. Onu tamamlamak için çalıştık. Şuanda performansını en üst düzeye çıkartmak için çalışıyoruz. 3 Eylül'de Paris'te Paralimpik Oyunları 400 metre yarışında seçme yarışına katılacak. Seçme yarışından sonra 4'ü yarı final, 5'i ise final olacak. 4 kişi koşacak finalde. Bu 4'ün içerisinde final koşup madalyayı kovalayacağız" diye konuştu.

Oğuz Akbulut: Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum
Kaynak: İHA

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