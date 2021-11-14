Üye Girişi
Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı - Son Dakika

Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı

14.11.2021 00:57
Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete alınan Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete alınan Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki gençlerin hem zihinsel hem de fiziksel anlamda gelişimleri için başlattığı yeni tesis atılımı kapsamında Oğuzeli ilçesinde yapımı tamamlanan yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi. "Spor Şehri Gaziantep" projesi kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla yapımı tamamlanan ve açılışı yapılan Oğuzeli Yüzme Havuzu, 25 metre uzunluğu, 12 buçuk metre genişliği, bir metre 40 santim derinliği ve 5 kulvara sahip eğitim havuzu, profesyonel ekipmanlarla oluşturulmuş spor salonu ile spor tesisi gençlere ve çocuklara hizmet verecek. Eğitim alanları haricinde soyunma odaları, duş alanları, mescit, lavabolar ve engelli lavabosunu içinde barındıran tesis, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı eğitmenler tarafından 7'den 70'e bütün vatandaşlara açık olacak.

"Gaziantep'in hemen hemen her ilçesine spor tesisleri tamamlanmaya başladı"

Açılış töreninden açıklamalarda bulunan ve kenti spor dostu bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Spor Şehri Gaziantep projesi ile okullarımıza spor kulüpleri kurduk ve 172 bin öğrenciye lisans çıkardık. Sonrasında lisanlı sporcuların spor yapabilecekleri tesisler yapmaya başladık. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin katkılarıyla geçen yıl 127 milyon liralık, bu yıl da 250 milyon lira civarında yatırım yapıldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yaklaşık 250 milyon liralık yatırımıyla Gaziantep'in hemen hemen her ilçesine spor tesisleri tamamlanmaya başladı. Tamamlanan tesislerden bit tanesi de Oğuzeli Yüzme Havuzu. Bu tesis Gençlik Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında yapıldı. Bu tesisleri okul spor kulüplerindeki, şehir spor kulüplerindeki çocuklarımız kullanacak ve tesisler eğitim havuzu olarak hizmet verecek" dedi.

"Bu tesisler başarı için, huzur ve güven için çok önemli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu tesislerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak beraberinde başarıyı getirdiğini aktararak, "Bu tesisleri Gaziantep'in pek çok ilçesinde ve mahallesinde yaptık, yapıyoruz. Bu tesisler sayesinde Gaziantepliler de herkes gibi yüzecek. Bu tesislerde yüzmenin her türlü eğitimini verecek hocalarımız var. Şehitkamil'de yüzme havuzu açıldı ve kızlarımız Avrupa derecesi yaptı. Şahinbey'de tesisler açıldı ve amputede önemli başarılar geldi. Bu tesisler başarı için, huzur ve güven için çok önemli ve güzel işler. Toplum huzuru için bu çalışmaların çoğalması lazım. Zaten su insanı rahatlatan ve gençleri rehabilite ediyor. Bize düşen de bu fırsatları gençler için arttırmaktır. Bu konuda bize her türlü desteği veren Gaziantep Valisi Davut Gül'e çok teşekkür ediyoruz. Oğuzeli ilçesi için hizmetlerimize de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Oğuzeli'ni gelişmiş, marka bir ilçe yapmak için gayret gösteriyoruz"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise ilçenin gelişimine önemli katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, "Biz göreve geldiğimiz günden beri Oğuzeli'ni gelişmiş bir marka ilçe yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu yapılan tesis de bunun göstergesidir. Oğuzeli ilçemizde yazın vatandaşların yüzebileceği Karpuzatan ve Akpınar yüzme havuzları var ama özellikle kışın yüzmek isteyen vatandaşlarımız için bir tesis yoktu. İşte bu tesis bunun için çok önemli. Biz, bunu Gençlik Spor Bakanlığı'ndan talep ettiğimizde Valimiz ve Başkanımız da destek olarak kabul ettiler. Tüm ilçelerde olduğu gibi Oğuzeli'nde bu eksiklik giderildi. İlçemiz için elimizden gelen her şeyi hep birlikte yapacağız ve ilçemizi marka bir ilçe haline getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimi ile Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Hisarcık, Oğuzeli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı 00:19 Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi 22:52 Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo 22:24 Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo
Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı 21:51 Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama 19:30 EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 17:37 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu
16:51 "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Rıdvan Dilmen'den Cebelitarık maçının hakemi için çarpıcı yorum: Bize bir güzelliği oldu Rıdvan Dilmen'den Cebelitarık maçının hakemi için çarpıcı yorum: Bize bir güzelliği oldu         
00:38
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
23:19
Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den uzaktan eğitim kararı Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den uzaktan eğitim kararı         
22:44
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti         
20:22
Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır         
19:24
Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
17:30
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar         
16:16
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 01:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Oğuzeli Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement