Oğuzhan Özyakup Futbol Kariyerini Sonlandırdı - Son Dakika
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Oğuzhan Özyakup Futbol Kariyerini Sonlandırdı

Oğuzhan Özyakup Futbol Kariyerini Sonlandırdı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Kariyerinde Arsenal, Beşiktaş, Feyenoord ve Fortuna Sittard formaları giyen Özyakup, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyurdu.

26.08.2024 19:14
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Kariyerinde Arsenal, Beşiktaş, Feyenoord ve Fortuna Sittard formaları giyen Oğuzhan Özyakup, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyurdu. Futbolda istediği noktadan uzakta olduğunu belirten Özyakup, "Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için "para kazandığım bir iş" olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbolu keyif aldığım sürece oynayacağımı ve kendi futbol felsefemle oynayamadığım an veda edeceğimi biliyordum" dedi.

Beşiktaşlı Oğuzhan olarak anılmak istediğini de sözlerine ekleyen eski milli futbolcu, "Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 310 maça çıkarken 35 gol, 62 asistlik performans sergiledi. Oğuzhan, 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra, 1 Türkiye Kupası, 1 de TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Oğuzhan Özyakup Futbol Kariyerini Sonlandırdı - Son Dakika

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