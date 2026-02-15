Oh'tan İki Haftada İki Gol - Son Dakika
Oh'tan İki Haftada İki Gol

15.02.2026 22:28
Beşiktaş'ın Hyeon-Gyu Oh'u, Başakşehir maçında da gol atarak etkileyici performansını sürdürdü.

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-Gyu Oh, geçtiğimiz haftanın ardından Başakşehir maçında da ağları sarsarak, ikinci maçında ikinci golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kaydettiği Hyeon-Gyu Oh, geçtiğimiz hafta oynadıkları Alanyaspor müsabakasının ardından bu hafta da rakip fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı formayla çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Hyeon-Gyu Oh, 86. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor

22:15
