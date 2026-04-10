Oh\'un Golleriyle Beşiktaş Galip

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor maçında attığı gollerin ardından Süper Lig'de 6 gole ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini 4. dakikada Orkun Kökçü, 8. dakikada Jota Silva, 33 ve ve 59. dakikalarda Oh kaydetti.

Oh da bu gollerle ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

24 yaşındaki futbolcu, geride kalan süreçte Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında birer kez fileleri sarsmıştı.

Ligde 2 de asisti bulunan Oh, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez takımına skor katkısı verdi.