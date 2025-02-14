Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş - Son Dakika
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Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildi. Bu sonuç sonrası "Okan Buruk istifa" sesleri sosyal medyada yükseldi. Galatasaray taraftarları, mağlubiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk ve yönetim hakkında sert eleştirilerde bulundu.

14.02.2025 09:30
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a 4-1 gibi ağır bir mağlubiyetle yenildi. Bu sonuç sonrasında sosyal medyada ve taraftar arasında 'Okan Buruk istifa' sesleri yükseldi.

TEPKİ YAĞDI

Maçın ardından sosyal medya platformlarında Galatasaray taraftarları, takımın teknik direktörü Okan Buruk'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Okan Buruk istifa" etiketi X gibi sosyal medya mecralarında trend oldu. Taraftarlar, 4-1'lik mağlubiyetin ardından takımın gösterdiği kötü performansa ve Buruk'un stratejilerine tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar, Buruk'un görevini bırakması gerektiğini belirtirken, diğerleri de sadece Buruk'u değil, Galatasaray yönetimini de eleştirdi. Tepkilerin çoğu, Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısız performansına odaklanırken, bazı yorumlar da oyunculara yönelik sert eleştiriler içeriyordu. X platformunda "okanburukistifa" hashtagi kısa süre içerisinde Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi.

İşte o tweetlerden bazıları;

"Okan Buruk istifa etmeli, sezon sonuna kadar bu kafa yapısıyla devam edilmez."

"Hayatımda böyle ezildiğimiz bir maç görmedim, bu rezalet kabul edilemez. Okan Buruk istifa etmeli."

"Galatasaraylılıktan utandım, Avrupa'daki bu başarısızlık kabul edilemez. Hem Okan Buruk hem de yönetim istifa etmeli."

Okan Buruk\'a maç sonu soğuk duş

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Son Dakika Spor Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Ahmet Talha Atabey:
    Türk hakemleri olmayınca örgüt kırıntısı temsili değil... 76 45 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    ahmet Talha Atabey sen ne kirintisisin acaba.ben biliyorum gerçi evlat ne olduğunu. 24 79 Yanıtla
  • Akın Karakaş:
    hayatımda böyle ezildiğimiz maç görmedim demiş bjk-5 gs-0 kupa maçı 66 24 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Ne oldu Okan bey istediğiniz hakem yok değilmi her şeyinize faul verecek beter olun beter 43 20 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    az takımı takimat almış koç tan :) koç demiş ki sahadan çekilmeyin iyi s.....kin :)))) 32 16 Yanıtla
  • ha434343:
    Sevgili Galatasaraylılar bence hiç kimseyi suçlamayın suçluyacağınız tek merci futbol federasyonu yıllardır sizin oynamış olduğunuz oyunlara göz yumdular sessiz kaldılar futbolcular da haliyle Türkiye’den bir takımla oynuyorum dercesine oynadı bence burada sizi yanıltan futbol federasyonu bence futbol federasyonu istifa etmeli 23 20 Yanıtla
  • Volkan null:
    Arkayı 4 dörlemişler 28 10 Yanıtla
  • Murat Çil:
    kedi oldunuz kedi reziller sizi 28 8 Yanıtla
  • serkan keskin:
    young boys, dinamo kiev, shaktar, molde, spartak moskova vs. bunlarin heosi birebirde tokatlar. yazik 300 milyon euroluk kadro kurdular sana 30 5 Yanıtla
  • Ali :
    Karsindaki Takim Adana degil, dua et adamlar insafli davrandilar 4 attilar. Yoksa .... Simdi Bunlar Primlerinide isterler. 21 9 Yanıtla
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