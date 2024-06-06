Okan Buruk\'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı

Spor

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamayan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendisine gelen eleştiriye yanıt vererek Okan Buruk'a sitem eden Wilfried Zaha, takımdan ayrılacağını ima eden yeni bir paylaşım yaptı.

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Söz konusu paylaşımıyla kafaları karıştıran sarı-kırmızılı futbolcu, herhangi bir not düşmeden Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaştı;