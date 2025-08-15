Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar - Son Dakika
Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar

Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar
15.08.2025 21:17
Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili konuşarak, '' Frankowski ve Morata, ayrıldı. Takımdan ayrılacak oyuncular var. Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde. Elimde bir kadro var. Fiziksel olarak üstüne koyarak devam ediyoruz.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu ve takımdan ayrılacak oyuncuları dile getirdi.

"TAKIMDAN AYRILIYORLAR

Takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili konuşan Buruk,"Bu sürecin herkes için zor olduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların psikolojileri önemli oluyor. Transfer dönemi bitince daha mutlu oluyoruz. Bizim adımıza transfer, istediğimiz oyuncular üzerinden devam ediyor. Önemli bir sürecimiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetim, fedakarca davranıyor. Taraftarımız da bunun farkında. Onların da istekleri belli, bizim de belli. Bu süreç bazen zor geçiyor. Frankowski ve Morata, ayrıldı. Takımdan ayrılacak oyuncular var. Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde. Elimde bir kadro var. Fiziksel olarak üstüne koyarak devam ediyoruz." dedi.

ICARDI VE OSIMHEN

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin son durumları hakkında konuşan deneyimli hoca, "İki tane bizim için çok değerli oyuncumuz Icardi ve Osimhen bugün ilk kez kadroda. Alacakları süreler bizim için önemli. Osimhen, daha önde tabii. Bugün daha uzun süreleri görebilecek durumda. Risk almak istemedik ilk 11'de oynatarak. Icardi de aynı şekilde. O da ilk defa bu hafta çift kalelerde yer aldı. O da kendisini iyi hissediyor. Moral olması ve oyun içerisindeki gidişata göre düşüncemizi gerçekleştireceğiz. İyi bir kadromuz var. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar - Son Dakika

20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
SON DAKİKA: Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar - Son Dakika
