Okan Buruk, Amed maçında Galatasaray'ın 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaptı - Son Dakika
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Okan Buruk, Amed maçında Galatasaray'ın 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaptı

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Okan Buruk, Amed maçında Galatasaray\'ın 11\'inde 2 zorunlu değişiklik yaptı
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Okan Buruk, Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler maçının 11'inde Stuttgart karşılaşmasına göre 2 zorunlu değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Eren Elmalı, sakat Victor Osimhen'in yerine Rafael Leao ilk 11'de başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart karşılaşmasının 11'ine göre Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Stuttgart maçının 11'in göre Amed karşısına zorunlu 2 değişiklik yaparak çıktı. Buruk; kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yerine Eren Elmalı ile Rafael Leao'ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.

Barış Alper Yılmaz forvette başladı

Galatasaray'da sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen operasyon geçirdi. Osimhen'in yokluğunda hücumda ileri uçta Barış Alper Yılmaz yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Sporting deplasmanında da forvette başlamıştı.

Ismail Jakobs stoperde

Teknik Direktör Okan Buruk, kırmızı kart cezası bulunan Kaptan Abdülkerim Barrdakcı'nın yerine savunmada Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'a görev verdi. Jakobs bu sezon, Sporting ve Barcelona maçlarında da savunmanın ortasında oynamıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo bekledi.

Gabriel Sara'ya plaket verildi

Konyaspor karşılaşmasıyla Galatasaray'da 100. resmi maçına çıkan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'ya müsabaka öncesinde plaket ve üzerine 100 yazılı forma verildi. Hediyeleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Sara'ya alkışlarıyla destek verdi.

Kırmızı kart cezalısı Kaptan Abdülkerim Bardakcı, Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı. Bardakcı, karşılaşmayı yedek kulübesinin arkasındaki tribündeki takip etti.

Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde Cumhuriyetin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda yapıldı. Galatasaraylı futbolcular ısınmaya üzerinde Atatürk'ün görseli olan tişörtlerle çıktı. Galatasaray'ın maçta kullandığı formalarda 'Özlemle anıyoruz' yazısı yer aldı. Stadyumdaki skorboardlardan da Atatürk görseliyle 'Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz' yazısı gösterildi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

Kaynak: İHA
Abdülkerim BardakcıVictor OsimhenRafael LeaoEren ElmalıGalatasarayOkan BurukStuttgartSporSon Dakika

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