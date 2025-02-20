Okan Buruk, maç öncesi Galatasaray\'ın tur şansını değerlendirdi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 4-1 kaybettikleri AZ Alkmaar ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, sarı-kırmızılıların tur şansı için umutlu konuştu.

HAVA DURUMU VE SAGA ZEMİNİ

Maç öncesi hava durumu ile ilgili konuşan Buruk, "Bizim aldığımız bilgiye göre kar birazdan duracak. Maç içinde daha temiz olacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra maçın şartlarına uymamız gerekiyor." dedi.

"OYUNCULARIMIZLA TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Turu geçmeye inandıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Maça çok agresif başlamamız gerekiyor. İlk 45 dakika çok önemli, skor bulmamız gerekiyor. Rakibe nerede oynadıklarını göstermemiz gerekiyor. 90 dakikalık bir maç, her dakikası önemli. Maçın başında atacağımız bir gol çok önemli. İnanıyoruz oyuncularımızla birlikte. İnşallah maç şansı da yanımızda olur." ifadelerini kullandı.

"RAKİBİN HER HAREKETİ OYUNCULAR İÇİN MOTİVASYON"

Okan Buruk, açıklamasının devamında "Rakibin her hareketi oyuncular için motivasyon. Takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Avrupa listesi bizim için zor oldu. 3 oyuncu ekleyebildik sadece. Kulübeden gelecek oyuncu sayımız biraz az ama ilk düşüncemiz 3-0'ı yakalamak. Önce birinci golü atmamız gerekiyor bunun için de. Buradaki Avrupa Ligi maçlarımızda hep 3 golü bulduk. İyi bir takım tabii ki ve hafta sonu maç oynamadılar. Hollanda takımlarının ne kadar iyi olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde de gördük. Biz kendi yeteneğimizi ortaya koymalıyız. Koymazsanız kime karşı oynarsanız oynayın başarılı olamıyorsunuz." sözlerini sarf etti.