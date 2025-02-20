Okan Buruk, maç öncesi Galatasaray'ın tur şansını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk, maç öncesi Galatasaray'ın tur şansını değerlendirdi

Geniş Video İzle

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövaşındaki AZ Alkmaar karşılaşması öncesinde tur şansları için umutlu konuştu. Buruk, "Maçın başında atacağımız bir gol çok önemli. İnanıyoruz oyuncularımızla birlikte. İnşallah maç şansı da yanımızda olur" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı deplasmanda 4-1 kaybetmişti.

20.02.2025 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 4-1 kaybettikleri AZ Alkmaar ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, sarı-kırmızılıların tur şansı için umutlu konuştu.

HAVA DURUMU VE SAGA ZEMİNİ

Maç öncesi hava durumu ile ilgili konuşan Buruk, "Bizim aldığımız bilgiye göre kar birazdan duracak. Maç içinde daha temiz olacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra maçın şartlarına uymamız gerekiyor." dedi.

"OYUNCULARIMIZLA TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Turu geçmeye inandıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Maça çok agresif başlamamız gerekiyor. İlk 45 dakika çok önemli, skor bulmamız gerekiyor. Rakibe nerede oynadıklarını göstermemiz gerekiyor. 90 dakikalık bir maç, her dakikası önemli. Maçın başında atacağımız bir gol çok önemli. İnanıyoruz oyuncularımızla birlikte. İnşallah maç şansı da yanımızda olur." ifadelerini kullandı.

"RAKİBİN HER HAREKETİ OYUNCULAR İÇİN MOTİVASYON"

Okan Buruk, açıklamasının devamında "Rakibin her hareketi oyuncular için motivasyon. Takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Avrupa listesi bizim için zor oldu. 3 oyuncu ekleyebildik sadece. Kulübeden gelecek oyuncu sayımız biraz az ama ilk düşüncemiz 3-0'ı yakalamak. Önce birinci golü atmamız gerekiyor bunun için de. Buradaki Avrupa Ligi maçlarımızda hep 3 golü bulduk. İyi bir takım tabii ki ve hafta sonu maç oynamadılar. Hollanda takımlarının ne kadar iyi olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde de gördük. Biz kendi yeteneğimizi ortaya koymalıyız. Koymazsanız kime karşı oynarsanız oynayın başarılı olamıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk, maç öncesi Galatasaray\'ın tur şansını değerlendirdi

Galatasaray, Okan Buruk, Az Alkmaar, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, maç öncesi Galatasaray'ın tur şansını değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Osman Gültas:
    Maçı Türk hakem yönetmiyor guççüh inişte. 73 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    AZ ALKMAR SAPLAYACAK 5 TANE DAHA 60 16 Yanıtla
  • Çelikk:
    TRT 1 Maçını Anlatan Spiker Yalaka Kesin Galatasaray Elenecek Çok Boş Konuşuyor 50 16 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Cinconlular şampiyonlar ligine gidemedik diye o kadar üzüldünüz ama her şey de bir hayır varmış gitseniz de bu futbolla 0 çeker gelirdiniz kesin. Beter olun. 47 16 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    av ra dını si kim senin ferat eser 21 35 Yanıtla
  • Ateş:
    Az eler cinconu.Adamalrın kaç tane net pozisyonu var.Tur şansı kocaman sıfır 42 6 Yanıtla
    setutk iyi:
    Paku verdi paku yedirdi altısaray gitti cufcuf 0 0
  • ferhat eser:
    Beşiktaşlı günayı kaleye koymuşlar birazdan yemeye başlar :)) 22 25 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ADAMLAR SİYAH BEYAZ FORMAYLA ÇIKMIŞ İŞİ BİLİYOLAR KUDURTTTMALI OLSUN DEMİŞLER HAHAHAHAHA :))))))) 32 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Profesyonel Adam Okan Alex Arda ya Sokan 4 27 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:18:56. #1.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk, maç öncesi Galatasaray'ın tur şansını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.