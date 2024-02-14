Okan Buruk: Elimdeki oyunculara güvenerek yarınki maça çıkacağım - Son Dakika
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Okan Buruk: Elimdeki oyunculara güvenerek yarınki maça çıkacağım

Okan Buruk: Elimdeki oyunculara güvenerek yarınki maça çıkacağım

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yarınki maça güvenerek çıkacaklarını ve beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Son 2 maçın biraz ölçü olduğunu ifade eden Buruk, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

14.02.2024 16:39
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Okan Buruk: "Elimdeki oyunculara güvenerek yarınki maça çıkacağım. Beklentim yüksek. Son 2 maç biraz ölçü oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Okan Buruk, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk: Elimdeki oyunculara güvenerek yarınki maça çıkacağım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk: Elimdeki oyunculara güvenerek yarınki maça çıkacağım - Son Dakika
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