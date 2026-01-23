Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray\'da veda haftası
23.01.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray\'da veda haftası
Haber Videosu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin Manchester City maçıyla sona ermesinin ardından Ahmed Kutucu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da devre arası planlaması doğrultusunda Ahmed Kutucu ile yolların ayrılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamlanmasının ardından 25 yaşındaki futbolcuya veda etmeye hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI AYRILIK PLANI

Galatasaray, Ahmed Kutucu ile devre arasında yollarını ayırma kararı almış ancak oyuncuyu Şampiyonlar Ligi maçları tamamlanana kadar kadroda tutmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, lig etabındaki son maçında çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Bu mücadelenin ardından Ahmed Kutucu'nun ayrılığına onay verilmesi planlanıyor.

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ AYRILIĞI ETKİLEYEBİLİR

Galatasaray'ın, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Trabzonspor ile temasa geçtiği ve Ahmed Kutucu'yu da teklifin içine dahil ettiği belirtildi. Oulai transferine ilişkin görüşmelerin, Ahmed Kutucu'nun geleceğini doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Ahmed Kutucu, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta görev aldı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Galatasaray, Ahmet Kutlu, Manchester, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ates null Ates null:
    Alınması hataydı zaten. 5 0 Yanıtla
  • Fırtınaobüs Fırtınaobüs:
    son maçı bile beklemeyin. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:34:58. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.