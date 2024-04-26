Okan Buruk: 'Büyük rekorlara imza atıyoruz' - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk: 'Büyük rekorlara imza atıyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Y. Adana Demirspor galibiyetinin ardından "Büyük rekorlara imza atıyoruz. Daha büyük rekorlar ve başarılar bizi bekliyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki maç hakkında da konuşan Buruk, "Biz kendi maçlarımızı kazandığımız için avantajlı olan biziz. Hiçbir şey bitmedi. Devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

26.04.2024 23:25
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- Okan Buruk: "Büyük rekorlara imza atıyoruz"

ADANA - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Y. Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Büyük rekorlara imza atıyoruz. Daha büyük rekorlar ve başarılar bizi bekliyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Y. Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana deplasmanının zorlu olduğunu belirterek, "Adana deplasmanı birçok takım için çok zordur. Maç öncesi muhteşem bir koreografi vardı. Maç atmosferi çok güzeldi. Oyuna bakacak olursak da bizlerin ofansif anlamda çok kolay pozisyon ürettiğimiz oyunlardan biriydi. Oyun içerisinde rakibimizin de çok net pozisyonları vardı. Kaptanımız Muslera kendisi bir rekora imza attı. Galatasaray'ın kazandığı 3 puanda önemli bir rolü vardı. Rakibimize verdiğimiz pozisyonlardan dolayı mutlu değilim. Bugün buradan ayrılırken 7 puan önde ayrılıyoruz. Bir sonraki maça da hazırlanırken rakiplerimizin maçlarını da bekleyeceğiz. Kendi rekorumuzu geçtik, benim ve oyuncularım açısından çok önemli. Herkese teşekkür ediyorum. Hep beraber bu rekorları kırıyoruz. Büyük rekorlara imza atıyoruz. Daha büyük rekorlar ve başarılar bizi bekliyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak maç hakkında da sorulan soruya cevap veren Buruk, "Rakibimizin iki kanadı da çok geriye dönmedi. 56 kere ceza sahasına girip 25 şut atmışız. Rakibimiz iyi savunma yapamadı. Biz hep kendi maçımıza odaklanıyoruz. Biz kendi maçlarımızı kazandığımız için avantajlı olan biziz. Rakibimizin puan kaybetmesi halinde bu puan farkı 6 veya 7 olarak değişecek. Hiçbir şey bitmedi. Devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Büyük rekorlara imza atıyoruz' - Son Dakika

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