Okan Buruk: "Cuma günü rekorlarla dolu yeni bir yıl için tekrar buluşacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonuna hazır olduklarını belirterek, "Cuma günü hep beraber yeni bir sayfa yazmak için, rekorlarla dolu yeni bir yıl için tekrar buluşacağız" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Hatayspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Şu an hem Kerem Aktürkoğlu hem Derrick Köhn bizim oyuncumuz"

İlk olarak Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'e yönelik transfer teklifleri ile ilgili gelen soruya yanıt veren Okan Buruk, "Transfer dönemi içerisinde birçok teklif geliyor. Şu an hem Kerem hem Derrick Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle beraber devam edecekler. Tabii ki bir gelişme olursa buna karar verecek olan kulübümüz. İki gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. Ben teknik adam olarak artık bu maçlara hazırlanmak istiyorum. Çünkü transfer dönemi benim için hep zor geçiyor. Transfer dönemi bittikten sonra, kadromuz netleştikten sonra performanslar daha yukarı gidiyor. O yüzden bir an önce lige odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Lige başlamaya çok hazırız"

Yeni sezon öncesi hazır durumda olduklarını söyleyen Buruk, "Süper Kupa maçı öncesi de söylemiştim. İki takım için de kazanıp ya da kaybetmek hiçbir zaman sezonun belirleyici maçı olmayacak. Sezon başı iki takım da hazır değil. İlk resmi maçımızdı. Şimdi lig başlıyor. Aradan bir hafta süre geçti. Bizim için sezonun zor kısmı transferler, gelenler, gidenler ama 5 tane oyuncumuz milli takımdaydı ve bunlar bizim için çok önemli oyuncular. Bu oyuncular döndükten 10 gün sonra maça çıkardık. Bu oyuncular 12 aya yakın antrenman yaptılar, maç oynadılar. Onun üstüne sadece 2 hafta dinlenip tekrar başladılar. Sezon başı daha yüksek tempoda çalışıyorsunuz, yüzde yüz hazır olmuyorsunuz. Sezon başını en düşük kayıpla geçmek gerekiyor. Şu anda daha da hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Son oynadığımız Süper Kupa maçı oyun olarak istemediğimiz bir oyundu, bizi çok üzen, yaralayan bir sonuçtu. Buradan bir ders çıkaracağız. Bu dersi de erken çıkarmamız çok önemli. Hafta içi yaptığımız çalışmalar, oyuncularla yaptığımız toplantılar çok olumlu geçti. Antrenmanlar da çok olumlu geçiyor. Lige başlamaya çok hazırız" ifadelerini kullandı.

"Cuma günü rekorlarla dolu yeni bir yıl için tekrar buluşacağız"

2024-2025 sezonunun ilk maçında Hatayspor ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Okan Buruk, "Biz son 2 senenin şampiyonuyuz. En az sorunsuz ve en güçlü kadroya sahibiz. Geçen senenin en az gol yiyen kalecisi, en az gol yiyen defansı, en çok gol atan futbolcusu ve en çok asist yapan futbolcusu bizde. Bunun üzerine de çok önemli transferler yaptık. Geçen seneden daha da güçlü olacağız. İki senedir ben buradayım. İki senedir de sezon başı bir kaos oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kaosun içinden çıkıp lige olumlu başlamak istiyoruz. Büyük Galatasaray taraftarlarına buradan seslenmek istiyorum. Takımlarına, hocalarına, yöneticilerine, başkanına güvensinler. Burada çok büyük bir çalışma var, emek var. Uzun zamandır bu emeği veriyoruz. İki senedir onları çok mutlu ettik. Biz ilk sene 14 maç üst üste kazandık, 1 maç kaybettik burada inanılmaz bir gürültü koptu. Geçen sene 17 maç üst üste kazandık, 18. maçı kaybettik, yine inanılmaz bir gürültü koptu. Galatasaray'da her zaman bu olacak. Bunu biliyoruz ama burada da takıma destek olmak, takıma güvenmek gerekiyor. O yüzden Cuma günü hep beraber yeni bir sayfa yazmak için, rekorlarla dolu yeni bir yıl için tekrar buluşacağız. Bize güvensinler, biz son iki senede hiçbir zaman onların güvenlerini boşa çıkartmadık. Oyuncularımla birlikte en iyi şekilde hazırlanacağım. Oyuncularım çok motive. Lig ve Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir sezona başlıyoruz. Biz başımızı kaldırdık, kendimize güveniyoruz. Taraftarlarımızın da takımı her şartta desteklemelerini istiyorum. Yine zaferlerle dolu bir yıl bizi bekliyor" dedi.

"Kazanınca hep beraber kazanırız, kaybedince teknik adamlar sorumlu olur"

Okan Buruk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Algılar ülkesinde yaşıyoruz. Her şey algılarla devam ediyor bu ülkede. Maalesef bunu değiştirecek gücümüz yok. Maç sonu da söyledim. Her mağlubiyetten sonra bunun en büyük sorumlusunun kendim olduğunu söyledim. Çünkü takımı hazırlayan benim, transferleri yapan benim, sahaya çıkaran benim, oyuncu değişikliklerini yapan benim. O yüzden burada ilk sorumlu her zaman teknik direktördür. Kazandığımız şampiyonluklarda da hep beraber kazandığımızın altını çizdim. Kazanınca hep beraber kazanırız, kaybedince teknik adamlar sorumlu olur. O sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor. Bazı teknik açıklamalar yapıyoruz ama bu açıklamaları farklı şekilde yorumluyorlar. Teknik yorumları belki de daha az yapmak lazım. Yaptığınız teknik açıklamalarda oyuncuların adını geçirdiğiniz anda faklı bir şey algılıyorlar. Bunu maçtan sonraki gün Wilfred Zaha ile de konuştuk. Ona da takım içerisinden başka arkadaşı gidip 'Hoca seninle ilgili eleştiri yaptı' demiş. Ona ne olduğunu anlattım. Oyuncu saha içinde oyuna girince unutabilir. Bunun suçlayıcı bir şey olmadığını ona da söyledim. O da 'Haklısınız, ben yanlış anladım, kusura bakmayın' dedi. Bu kadar kaliteli diyaloglar var aramızda. Oyuncularımı çok seviyorum, çok değer veriyorum. Başarılarda en büyük pay onların. Sonuçta kaybeden takım üzerinden konuşmalar olacak. Bunları normal karşılıyoruz. Birbirimize sarıldık."

Transfer çalışmaları ile ilgili de açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Kadromuzu her mevkide en az iki oyuncunun olduğu şekilde kurmak istiyoruz. Bu konuda yapacağımız takviyeler bizim için her zaman önemli. Takviye de yapabiliriz. 3 tane önemli transfer yaptık ama ihtiyacımız olduğu sürece daha oyuncu alabiliriz" cümlelerine yer verdi.

"Oyuncularımızın saygısına, sevgisine her zaman inanıyoruz"

Beşiktaş maçının ardından soyunma odasında yaşandığı iddia eden olaylar hakkında da konuşan Okan Buruk, "Maç sonrası soyunma odasında olan olaylar ile ilgili birçok iddia ortaya atılabilir ama biz oyuncularımızın saygısına, sevgisine her zaman inanıyoruz. Oyuncularımızın maçtan çıkarken ufak tefek tepkileri olabilir. Bazen oyuncu kendisine kızıp da tepki verebilir. Burada oyuncuların iyi niyetine güvenmek gerekiyor. Oyuncularımıza hep maç sonrası neden çıkardığımızı açıklıyoruz. Oyuncularımızın bizlere olan sevgisi, saygısı, bizim onlara olan sevgimiz, saygımız hiçbir zaman değişmez" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL