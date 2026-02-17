Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 kazanılan Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR GECE YAŞADIK'

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, mutluluklarını dile getirerek, "Birincisi tabii ki inanılmaz mutluyuz. Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Sadece bizim değil, taraftarımızın da. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Oyuncular, benim için de Galatasaray için de çok önemli bir gece. Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda öz güven ve mutluluk var. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız." dedi.

"KADRO DERİNLİĞİMİZ KAZANMAMIZDA ÖNEMLİYDİ"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Ligde Konyaspor maçı var. Aynı istek ve konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Zorlu bir fikstür var ama en güzel yerlerden biri kadro genişliğimiz. Kadro derinliğimiz bugün maçı kazanmamızda önemli bir destek verdi. Oyuncular arasında da yarış var. Bu da Galatasaray'a olumlu yansıyacak." ifadelerini kullandı.

'DEVRE ARASINDA KAZANACAĞIMIZI SÖYLEDİM'

Devre arasında yaşananları aktaran Okan Buruk, "İlk yarıdan dolayı tebrik ettim. Daha dominant olan bizdik ama çok şanssız iki tane gol yedik. Oyunu biz yönettik. Oyuncuların çok çaba sarf etti. Geri kazanmaları iyi yaptık. Kazanacağımızı söyledim aynı oyuna devam ettiğimizde... Önemli olan, çok erken ikinci golü bulduk. O öz güvenle 3. gol, kırmızı kart. Oyunu çok dominant oynadık. Maçı da çok arzulu bitirdik. Skor bize yeter psikolojisine girmedik. En çok istediğim bu benim de. Skor almak çok önemliydi. Biz bunun acısını daha önce yaşadık. O yüzden bunun tersini yaşamak benim için önemli bir mutluluk." sözlerini sarf etti.

"ÖNEMLİ BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Okan Buruk, son olarak "Şampiyon olmamız gereken, şampiyonluk için önemli bir mücadele vermemiz gereken bir lig maçı bizi bekliyor. Hiçbir zaman 'bu skor yeterli' psikolojisine girmedik. 3-2, 4-2, 5-2 hep aradık. Çünkü biz bunun acısını önceki 2 senede 10 kişi oynarken yaşadık. O yüzden hep skoru aradık." yorumunu yaptı.