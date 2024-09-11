Okan Buruk'tan 25. Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'tan 25. Şampiyonluk Vurgusu

Okan Buruk\'tan 25. Şampiyonluk Vurgusu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 GSYİAD kahvaltısında yaptığı konuşmada takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını ve güçlü bir Galatasaray'ı ortaya çıkaracaklarını belirtti.

11.09.2024 19:05
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 GSYİAD kahvaltısında yaptığı konuşmada 25. şampiyonluk için takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Tekrar güçlü bir Galatasaray, rakiplerin korktuğu, saygı duyduğu bir Galatasaray'ı oyun olarak ortaya çıkaracağız" dedi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği üyeleri kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kahvaltı ve sohbet etkinliğine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un Galatasaray'daki futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinden kesitler video olarak gösterildi. Etkinlikte konuşma yapan Buruk, "Galatasaray'ı karşılıksız sevenlerin olduğu bir ortamda bulunmaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Hep Galatasaray'ın yanındasınız, maddi, manevi her türlü desteği veriyorsunuz. Galatasaray'a olan karşılıksız sevginiz en değerli şeylerden biri. İnşallah buradaki bu ortamı yine tekrar camiamızla birlikte bu sene transfer dönemi bittikten sonra bu birlikteliği daha çok kendi içimizde yaymamız gerekir. Son 2 sezonu en mutlu şekilde bitirdik. Tekrar bu havayı yakalamamız gerekiyor. Biz de takım olarak tam hazır olduktan sonra fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Bundan kuşkumuz yok. Hep 'Mayıslar Bizim' diyoruz. Konya'da kazandığımız şampiyonluktan sonra şunu söylemiştim; 'Hedef 5. yıldız, hedef 25. şampiyonluk. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Takım olarak elimizden geleni yapacağız, daha hazır olacağız. Daha motive olacağız. Belki bu başlangıçta taraftarlarımızı üzdüğümüz yerler oldu, bunları tekrar ortadan kaldıracağız. Tekrar güçlü bir Galatasaray, rakiplerin korktuğu, saygı duyduğu bir Galatasaray'ı oyun olarak ortaya çıkaracağız. Galatasaray'ın altyapısından yetişen bir oyuncu olarak, Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne ulaşmış biri olarak buradaki sevgiyi, mutluluğu her zaman Florya'ya taşıyan biriyim. Oradaki heyecanımız, isteğimiz, karşılıksız Galatasaray'ı sevmemiz bu anlamda bize çok büyük başarılar getirecek. Bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit ile yer aldığı şampiyonluk kutlamalarından bir tablo ile plaket de takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan 25. Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika

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