Okan Buruk, Galatasaray'la yarın Barcelona önünde 40. Avrupa maçına çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa arenasındaki 40. maçına çıkacak.

Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne 23 Haziran 2022 tarihinde getirilen Buruk, sarı-kırmızılı takımla daha önce 39 Avrupa kupası maçında boy gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde 19 Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Avrupa Ligi ve 8 Şampiyonlar Ligi elemesi maçına çıktı. Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda 15'er galibiyet ve mağlubiyet ile 9 beraberlik yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 68 kez ağları sarsan Galatasaray, 73 golü de kalesinde gördü.

Avrupa'da en fazla maça çıkan ikinci teknik adam

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla müsabakada görev alan ikinci teknik direktör konumunda bulunuyor.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Avrupa'da 93 maça çıkan Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim'in ardından bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

İlk sezonunda Avrupa'da mücadele edemedi

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtiği 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarında yer alamadı.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. bitirmesinin ardından takımın başına geçen Okan Buruk, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edilmediği için ilk sezonunda bu arenada boy gösteremedi.

Okan Buruk ile Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray, böylece 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027'de Avrupa organizasyonlarına katıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 6 galibiyet gördü

Okan Buruk, Galatasaray ile çıktığı 19 Şampiyonlar Ligi maçında 6 galibiyet gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundan itibaren mücadele eden Buruk'un Galatasaray'ı, son 3 yılda çıktığı 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 28 kez ağları havalandıran Buruk'un öğrencileri, 36 golü kalesinde gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde başarılı bir performans gösterdi

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 8 maça çıktı.

Söz konusu maçların 5'ini kazanan Buruk'un öğrencileri, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu 2 mağlubiyeti de İsviçre ekibi Young Boys'a karşı çıktığı maçlarda gördü.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 gol atarken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.

Avrupa Ligi'nde 12 maça çıktı

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 12 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev aldı.

Buruk'un öğrencileri, söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Buruk yönetimindeki Galatasaray, 28 gol yedi.

Buruk, Avrupa Ligi'nde rekor kırdı

Okan Buruk, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik adam konumunda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yenmesiyle Buruk, İstanbul Başakşehir ve sarı-kırmızılıların başında bu organizasyondaki 9. galibiyetini gördü.

Tecrübeli teknik adam, böylece UEFA Avrupa Ligi'nde Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı

Galatasaray, geçen sezon Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak önemli bir başarı elde etti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda geçen sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan Buruk'un Galatasaray'ı, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Buruk'un öğrencileri, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz temsilcisini iç sahada 1-0 yense de deplasmanda rakibine 4-0 yenildi ve organizasyondan elendi.

Önemli galibiyetler yaşattı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu sürede Avrupa arenasında birçok önemli zafer gördü.

Buruk'un öğrencileri, son 3 yılda İngiliz devleri Manchester United, Tottenham ve Liverpool, Hollanda temsilcisi Ajax ile İtalya ekibi Juventus gibi büyük Avrupa takımlarına karşı kazanmayı başardı.

Performansı

Galatasaray'ın Avrupa organizasyonlarında Okan Buruk yönetiminde sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 19 6 3 10 28 36 Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 5 1 2 14 9 UEFA Avrupa Ligi 12 4 5 3 26 28 Toplam 39 15 9 15 68 73

Kaynak: AA