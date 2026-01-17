Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi

Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
17.01.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu. Victor Osimhen'in takıma katılışı hakkında müjdeyi veren Okan Buruk, "Bugün Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Bugün üçüncülük maçında oynamayacağını, söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak." dedi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Victor Osimhen'in takıma katılışı hakkında önemli bir bilgilendirme yaptı.

''PAZARTESİ BİZİMLE OLACAK''

Osimhen'in pazartesi günü takımla antrenmana çıkacağını belirten Okan Buruk, "Bugün Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Bugün üçüncülük maçında oynamayacağını, söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak." dedi.

''İKNA ETMEK SÜREÇ ALIYOR''

Takıma yapılacak takviyeler hakkında da konuşan Okan Buruk, "Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor. Türkiye Ligi'ne oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor, bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu profil mi, bu profil mi diye kafa karışıklığı oluyor." ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA ÖNEMLİ BİR HAFTA"

Okan Buruk ayrıca, "Bu hafta önemli bir hafta. Şampiyonlar Ligi maçı, Karagümrük maçı, Manchester City maçı... En hızlı şekilde transferleri yetiştirmek istiyoruz. Ben de bir yandan maçları seyrederken bir yandan oyuncu seyrediyorum. Çok çaba sarf ediyoruz. Alacağız, bunu hep söylüyorum, alacağız. Bazen süreç oluyor. Olumlu sinyal alıyorsunuz oyuncudan ama o hafta maçta oynamış, iyi oynamış, sonra almanız zorlaşıyor. Böyle şanssızlıklar da oluyor. İyi oynayan oyuncuyu takımı verme niyetindeyse bile vermiyor. Tekrar başkanımızla bir araya geleceğiz yarın, daha yoğun daha geniş bir toplantı yapacağız ve süreci yöneteceğiz." sözlerini sarf etti.

Victor Osimhen, Gaziantep FK, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ali çakmak ali çakmak:
    git bu takımdan okan. 49 17 Yanıtla
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    He okanda seni kırmayıp gidiyor. 7 7
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Mesele osimhen değil takımda konsantrasyon yok kazanma hırsı yok adamlar sezonu bitirmişler sanki… 53 2 Yanıtla
  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    heves yok artıkkkkkkk 24 0 Yanıtla
  • hamzataner62 hamzataner62:
    kardeşim hakemler yardım etmediği zaman büyük takım böyle oluyor işte ?????? 9 11 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Gslileri aklica teselli ediyo. 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 02:26:35. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.