Okan Buruk: Icardi'nin geleceği önümüzdeki hafta belli olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Okan Buruk: Icardi'nin geleceği önümüzdeki hafta belli olabilir

16.07.2023 12:29

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, yıldız futbolcunun geleceğinin önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olabileceğini söyledi. Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirten Buruk, Icardi'nin ailevi bir problem yaşadığını ve bu nedenle transferin netleşmesinin biraz daha zaman alabileceğini ifade etti. Ayrıca, Galatasaray'ın diğer transfer çalışmalarının da devam ettiğini ve Milot Rashica, Halil Dervişoğlu ve Angelino gibi oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, yıldız futbolcunun geleceğinin önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olabileceğini söyledi.

"NET BİR AÇIKLAMAM OLMADI"

Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirten Buruk, "Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net şekilde belli olabilir. İnşallah en kısa zamanda gelir ve takımda olur. Ancak bazen ailevi sebepler bunun önüne geçiyor." dedi.

"ICARDI'YE ODAKLANDIK"

Arjantinli yıldıza odaklnadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Icardi'ye odaklandık. Milot Rashica için görüşmeler devam ediyor. Halil Dervişoğlu ve Angelino, takıma önemli destek verecekler. Angelino ve Halil'i de en iyi şekilde hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Mauro Icardi, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk: Icardi'nin geleceği önümüzdeki hafta belli olabilir - Son Dakika


Son Dakika
12:23 Okan Buruk: Icardi'nin geleceği önümüzdeki hafta belli olabilir
12:19 Icardi Pazartesi günü gelmiyor! "Açıklamam yanlış anlaşıldı" diyen Okan Buruk'tan taraftarı ikilemde bırakacak sözler
12:10 Orhan Gencebay Beton Zemine Düşerek Hastanelik Oldu
12:06 Eşi, tekneden inerken beton zemine düşen Orhan Gencebay'ın son durumunu paylaştı: Kalçasında koskoca çürük var
11:31 İstanbul'da Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Polis Memurunu Şehit Etti
11:31 Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde anlaşmaya yaklaştı
11:30 Akaryakıta ÖTV zamı: Benzin ve LPG'ye zam geldi
11:27 Polisi şehit eden caniyle ilgili Valilik'ten açıklama: Sürücünün ehliyeti yok, motosikleti kasten üzerlerine sürmüş
11:26 Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Livakovic'i de bitirdi
11:26 Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "KontakKapat" etiketi kısa sürede TT oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 12:34:05. #1.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk: Icardi'nin geleceği önümüzdeki hafta belli olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement