Okan Buruk: Icardi'nin geleceği önümüzdeki hafta belli olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, yıldız futbolcunun geleceğinin önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olabileceğini söyledi.

"NET BİR AÇIKLAMAM OLMADI"

Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirten Buruk, "Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net şekilde belli olabilir. İnşallah en kısa zamanda gelir ve takımda olur. Ancak bazen ailevi sebepler bunun önüne geçiyor." dedi.

"ICARDI'YE ODAKLANDIK"

Arjantinli yıldıza odaklnadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Icardi'ye odaklandık. Milot Rashica için görüşmeler devam ediyor. Halil Dervişoğlu ve Angelino, takıma önemli destek verecekler. Angelino ve Halil'i de en iyi şekilde hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.