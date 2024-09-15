Okan Buruk: İki forvetle oynama planı - Son Dakika
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Okan Buruk: İki forvetle oynama planı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 önemli hücum oyuncusuyla her zaman iki forvet oynamayı düşünmekte olduklarını belirtti.

15.09.2024 00:00
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- Okan Buruk: "3 önemli hücum oyuncusu varken her zaman iki forvetle oynamayı düşüneceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Oyuncu yapısı olarak 3 sisteme de uyuyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrolarında Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Mcihy Batshuayi gibi 3 önemli hücum oyuncusu varken her zaman iki forvetle oynamayı düşüneceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün iyi başladık. Rakibimizin 5'li savunmayla başlayacaklarını biliyorduk. Biz de savunmada rakibimizi 3'lü karşılama dizilişiyle karşıladık. Erken gol bizi oyun olarak rahatlattı. Rakibimiz çok fazla diziliş değiştirmedi. İlk yarı üstünlüğümüzle girdi. İlk yarıda rakip oyuncuları kalemize getirmedik. Maçın genelinde çok fazla pozisyon vermedik. Gol yemeden tamamladık. Oynadığımız oyun istek olarak iyi günlerinden biriydi, özellikle savuma hattını önde kurduğumuzda rakiplerimize üstünlük kuruyoruz. Oyun kalitesi olarak ofansif anlamda çok fazla ürettiğimiz bir maç oldu. 5-0 galibiyet bizim için güzel bir gün. Salı günkü Gaziantep maçına bir an önce hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"2-3 oyuncuya tekliflerimiz oldu"

Transfer döneminde orta sahaya takviye isteyip, istemediğinin sorulması üzerine Buruk, "Burada hep profillere bakıyoruz. Ne ihtiyacımız var, nasıl farklı oynayabiliriz. Transferin son döneminde orta sahasıyla ilgili düşüncelerimiz oldu. Çok beğendiğimiz 2-3 oyuncuya tekliflerimiz oldu. Osimhen sonrası sistem değişikliği de çok konuşuldu. Yapabileceğimiz oyun dizilişleri üzerine farklı tipte oyuncular düşündük. Elimizde iyi orta saha oyuncular var. 3-5-2, 3-4-1-2 bunlarda nasıl kullanabiliriz, bunlarla ilgili düşündük. Ana hedeflerimizden biri de elimizdeki oyunculardan iyi olmasıydı. Sonuç olarak olmadı. Çok önemli oyunculara sahibiz. Kadromdan çok memnunum. Burada artık yarış başlayacak. Oyuna giren oyuncular iyi oyuncular. Genç oyuncular da değerli buluyorum. Kadro yapısı olarak iyi bir kadro yapısına sahibiz. Bu anlamda gayet mutluyum. Oyuncularıma ve takımıma güveniyorum. Takımımızla çok büyük başarılar elde edeceğimizi de ilk günkü gibi düşünüyorum" diye cevap verdi.

"3 önemli hücum oyuncusu varken her zaman iki forvetle oynamayı düşüneceğiz"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından çift forvetle oynamayla ilgili düşünceleriyle ilgili soruya ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Elinizde Osimhen, Icardi ve Batshuayi gibi 3 önemli hücum oyuncusu varken her zaman iki forvetle oynamayı düşüneceğiz. 4-4-2, 3-5-2, 3-4-1-2 olarak bunu düşüneceğiz. Milli takım arasında oynadığımız Erokspor maçında 3'lü savunma oynadık ama stoperlerimiz yoktu. Tam kadro olmadığınız sürece çalışma süreci zor oluyor. Tam kadro olduğumuzda değişik sistemler üzerinde çalışabiliriz. Bugün 3-4-3 oynayan rakibe karşı biz de zaman zaman 3-4-3 dizilişine geçtik. Oyuncu yapısı olarak 3 sisteme de uyuyoruz. Elimizde çok farklı farklı mevkiler oynayacak oyuncular var. İki forvetle oynayabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'ya transferini değerlendiren Okan Buruk, "Milli maçtan sonra söyledim, 'Rahatlaman çok yaradı'. Özellikle Kerem gibi cesur bir oyuncunun üzerinde baskı olamadan istediğini yapabilmesi çok önemli. Bu anlamda seviniyoruz, orada olması, gol atabilmesi. Elimizdeki oyuncuların aynı performansları göstermesi için çaba serf edeceğiz. Kerem bu performansı gösterdi. Sacha Boey, Galatasaray'da gösterdiği performansla Bayern Münih'e gitti" açıklamasında bulundu.

Yeni transferlerin bir adaptasyon süreci olduğunu aktaran Buruk, "Bazı oyuncular çok çabuk alışabiliyor. Bugün iki oyuncu yeni geldi, oyun içi adaptasyonları daha rahat oldu. Jelert 2003 doğumlu, yatırım yaptığımız oyunculardan biri. Bu oyuncular ilk defa evden ayrılar. Jelert, sezon başını takımıyla net bir şekilde geçiremedik, sakatlığı oldu. En kısa sürede hazır olacak. Bir sonraki maç için düşündüğümüz oyunculardan biri olacak" dedi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü ayrıca Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Rizespor karşısında sezonun en iyi maçını oynadığını ifade ederken, Victor Osimhen'i tanımasının da avantaj olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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