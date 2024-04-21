Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray-Pendikspor maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray-Pendikspor maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

21.04.2024 17:51  Güncelleme: 17:56
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak. Mücadele ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan, Alpaslan, Murat, Nuno, Ndiaye, Lusamba, Halil, Gökcan, Thiam, Umut.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Lider Galatasaray, 32 haftada 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda. Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.

CİMBOM, KAZANIRSA KENDİ REKORUNU TEKRARLAYACAK

Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son 13 maçını kazandı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak. Cimbom, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

ASLAN'DA 6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

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Son Dakika Spor Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray-Pendikspor maçının ilk 11'leri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray-Pendikspor maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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