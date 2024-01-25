- Okan Buruk: "Kazanan bir takımız ve kazanmaya devam etmek istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Sacha'nın ayrılmasından yana değiliz"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazanan bir takımız ve kazanmaya devam etmek istiyoruz" dedi. Buruk, Fransız sağ bek Sacha Boey'un durumu için ise, "Sacha'nın ayrılmasından yana değiliz. Burada oluşacak şartlar, kulübün geleceği için önemli bir rakam gelirse bunu değerlendirecek olan başkanımız ve yönetim kurulumuz. Onların kararına saygı duyacağız" şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Her maçın zor olacağını söylüyoruz. Bu tür maçlara hazırlanmak da biraz daha zor oluyor. Maç öncesi oyuncularımızı iyi hazırladığımızı düşündük. Oyun içerisinde çok fazla ikili mücadeleye girdik. Konsantrasyonumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. Rakibimizin dizilişiyle zaman zaman eşleşmelerde sıkıntı yaşadık. Ana sıkıtımız daha çok üretmemiz gerekiyordu. İlk yarı zaman top kayıpları vardı. Öndeki oyuncularımızın ve orta sahadaki oyuncularımızın hücum bölgesine biraz daha katkı vermesi gerekiyordu. İkinci yarı değişikliğe gittik. Kaan ve Barış'ı, Davinson ve Victor'un yerlerini değiştirdik. Icardi'nin girmesi, böyle bir oyuna karşı santrforla oyun daha doğru oluyor. Santrforlu oyunla daha fazla üretmeye çalıştık. 3-1'lik galibiyet bizim için sevindirici ama bu tür oyunlara karşı kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor. İlk yarı verdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı vermedik. Günün sonunda 3-1'lik galibiyetle bitirdik. Antep'in de buna benzer dizilişi var. Bu maç bir sonraki maça da hazırlık oldu. İstanbulspor ilk yarı iyi direndi. Onları tebrik etmek istiyorum. Geçen hafa hoca değişikliği yaşadılar. Kazanan bir takımız ve kazanmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

İç sahada 14 maç üst üste kazanılmasının hatırlatılması üzerine Buruk, "İç saha dediğinizde hem bizim performansı çok önemli takım olarak hem de yapılan atmosfer çok önemli. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün bize de çok güç verdiler, bizi öne doğru ittiler. Kupa maçında bile nerdeyse 30 binli sayılara yaklaştık. Her zaman stadı dolduran, bütün statlarda her zaman birinci olan Galatasaray taraftarının da bizlerin kırdığı rekorlarda çok büyük payı var. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar, içeride, dışarıda. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu sezon 11 maç içeride kazandık. Camiamıza, taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sacha'nın ayrılmasından yana değiliz"

Sol bek transferi düşündüklerini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Angelino ayrılacak gibi gözüküyor. Sacha'nın ayrılmasından yana değiliz. Burada oluşacak şartlar, kulübün geleceği için önemli bir rakam gelirse bunu değerlendirecek olan başkanımız ve yönetim kurulumuz. Onların kararına saygı duyacağız. Öyle bir konu olursa da oraya da takviye yapmak isteyeceğiz. Bugün orada Kaan'ı ve Barış'ı kullandık. Direkt oynayabilecek oyuncular da almak istiyoruz. Sacha'nın durumu net değil. Uzun zamanda ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuzla ilgilenen kulüp var. Bununla ilgili son kararı yönetimimiz verecek" ifadelerini kullandı.

"Şu andaki düşüncemiz elimizdeki oyuncuları kullanabilmek"

Transfer döneminin fırsat dönemi olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Mali anlamda da kulübümüze yük olmayacak şekilde farklı bir profil çıkarsa orta sahaya transfer düşünebiliriz. Şu andaki düşüncemiz elimizdeki oyuncuları kullanabilmek. Kerem Demirbay, Lucas oynadı. Oyunun devamında Eyüp, Ndombele ve Berkan girdi. Sergio Oliveira gelecek. Bu oyuncularla ilgili herhangi bir gelişme olursa o bölgede bir şey düşünebiliriz. İlk düşüncem elimizdeki oyuncularla en iyisini yapabilmek. Önceliğimiz savunma hattı. Bugün de bunu yaşadık. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var. Kreatif bir oyuncu olursa, geçen sene Zaniolo fırsatı olmuştu. O tür fırsat olursa açık olacağız. Avrupa listesi de var, 2'sine kadar. İlk düşüncem oynadığımız maçları kazanmak" açıklamasında bulundu.

"Zaha-Icardi her zaman olabilir"

Mauro Icardi ile Wilfried Zaha'nın forvette birlikte oynatmayı düşünüp, düşünmediğinin sorusuna ise Buruk, "Mertens ile de 4-4-2'ye yakın bir şekilde oynuyoruz. Onu da orada ikinci forvet gibi kullanıyoruz. Zaha-Icardi her zaman olabilir. Zaha ve Kerem kanatlarda, Mertnes aynı bölgesinde olabilir. Zaman zaman da Barış'ı ikinci forvet olarak kullandık. Maç maç karar vereceğiz. Çok yoğun fikstüre giriyoruz. Bu ay 4 günde 1 maçlar oynadık. Antep maçı sonra Samsunspor maçı var. Bütün opsiyonların üzerinde duracağız" diyerek sözlerini tamamladı.