Okan Buruk: Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag'a elenmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk, ilk yarıda topa sahip olduklarını belirterek, "Gereksiz top kayıpları yaptık. İlk yarıda bu kayıplar sonrasında geçişte rakibe ilk golü verdik. Dört golün üçünü top kayıpları sonrasında yedik. Rakibimizin geçiş oyununu beklediğini biliyorduk. İlk yarı daha iyi olduğumuz bölümdü. 1-0 sonrası beraberliği yakaladık. Kaleye yakın aksiyonlarımız vardı. Topa sahip olma yüzdemiz yüksekti ama maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray'ın seviyesine yakışmayan çok fazla top kaybı yaptık. Ortada baskı yokken bile yaptığımız top kayıpları vardı. Bunlar oyun içinde ikinci yarı özellikle rakibin üstümüze daha fazla gelmesini sağladı" diye konuştu.

"İki maçta en büyük sıkıntımız 10 kişi kalmaktı"

Buruk, rakibi karşılama konusunda sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayarak, "Zaman zaman sıkıntı yaşadığımız yerler oldu. İki maçta en büyük sıkıntımız 10 kişi kalmaktı. Özellikle 70. dakikada. Ardından bir gol yedik. İlk maçta da bu maçta da bunu yaşadık. Rakibi daha çok maçın içine soktuk. Daha güçlü olmasını sağladık. Ardından yine bir top kaybı sonrası üçüncü golü yedik. Maçın sonunda da hücuma hamleler yapmak istedik. Önde iki forvete döndük. Burada topu biraz daha fazla ceza sahasına indirmemiz gerekirdi. Kanatlardan girdiğimiz aksiyonları doğru şekilde yapamadık. Günün sonunda kaybettik. Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar" ifadelerini kullandı.

"Takım olarak kaybettik"

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, "Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni sağ beki sol bek, savunmacılar değil, takım olarak kaybettik. Bunun sorumlusu da hoca olarak benim. Takım olarak kaybettiğimiz için belli oyuncular ve mevkiler üzerinden görmemek lazım. Bugün birçok mevki kötü oynadı. Bunu açık açık söylememiz gerekiyor. Teknik adam bu işin sorumlusudur. Bu da benim sorumluluğumda olan bir şey. Transfer geldi, gelmedi diye yorumlamamak gerekiyor. Futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Sacha bizim için çok önemliydi. Mantıklı bir şekilde ayrıldı. Aurier'in Afrika Kupası'ndan sakat dönmesi burada elimizi zayıflattı. Buraya çok moralli geldik. Ligde çok iyi bir oyun ortaya koymuştuk. Ankaragücü maçında da bireysel performanslar çok yüksekti. Bugün bunu oyun içinde tam olarak yakalayamadık. Takımın geneline yayılan olumsuzluklar olabiliyor oyun içinde. Her oyuncuma çok güveniyorum. En iyisini yaptığını biliyorum. Bundan sonra da en iyisini yapacağını biliyorum. Hepsine çok güveniyorum. Bunun çok üstünde oynayacaklarını biliyorum. Bugün bizim için kötü bir gündü. Hedefimiz şampiyon olmak. Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanmak" açıklamasında bulundu. - PRAG