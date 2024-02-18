Okan Buruk: MKE Ankaragücü maçında önemli bir 3 puan aldık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri maçta önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, MKE Ankaragücü'nün sahasında çok ateşli taraftar önünde oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Zor bir deplasman bekliyorduk. Uzun süre sonra ilk seyircili maçlarıydı. Maça iyi başlamak önemliydi. Rakibimiz taraftarıyla coşkuyu oluşturmadan skoru bulmalıydık. İlk 15 dakikada bunu başardık. Erken goller bizi yukarı, rakibimizi aşağıya çekti. Oyunun genelinde üstün olan taraftık. İstediğimiz 3 puanı aldık. Sakatlık olmayan güzel bir maç oldu. Saha zemininde de 10 gün önceyle büyük fark oluşmuş. Burada iyi bir bakım çalışması yapıldı. Oyuncu sağlığını etkileyecek bir zemin olmadı. Bu bakımı yapanlara teşekkür ediyorum."
"Hedef ligde şampiyonluk, Avrupa'da final"
Okan Buruk, 3 kupada da hedeflerinin olduğunu ve şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.
Çok değerli oyuncularla çalıştığını ve takımın ruhunu 2000'deki UEFA Kupası'nı kazanan takıma benzettiğini anlatan Buruk, "Şampiyonluğa olan inancımızı net bir şekilde gösteriyoruz. Avrupa'daki başarıyı da çok istiyoruz. 2000 ruhuna benzetmek istiyorum takımı. İlk yarıda oyun olarak bunu ortaya koyduk. O dönemki başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmamız lazım. Hedefimiz ligde şampiyonluk, Avrupa'da da tekrar final oynayabilmek. Bu hedefleri gerçekleştirmek bizim için önemli hayaller." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 3 puanın önemine vurgu yapan Buruk, "Bu maçı şampiyonluk maçlarından biri olarak görüyorum. Ankaragücü taraftarının önünde oynamak çok zordur. Şampiyonluğa oynayan iki takım da kazanarak gittiği için kimsenin puan kaybına tahammüllü yok. Her maçı şampiyonluk maçı olarak görüyorum. Biz kazanarak gitmek istiyoruz. Bütün maçları kazanmamız lazım sezon sonuna kadar. Sondan bir hafta önce oynanacak derbide mi belli olacak yoksa daha önce mi, rakibin oynadığı maçlara da bağlı. Hedefimiz o maça şampiyon çıkmak. İki takım da bunu hayal ediyor." diye konuştu.
"Ne zaman uygun görürlerse Süper Kupa'yı oynarız"
Okan Buruk, Fenerbahçe'yle oynayacakları Süper Kupa maçının tarihinin henüz belli olmamasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:
"Nisan ayında fikstüre yerleştirecek yer yok. 20 takımlı bir lig oynuyoruz. Biz de devamlı maç oynuyoruz üç günde bir. Bizim için bir şey değişmiyor. Nisan ayında da olsa, ne zaman uygun görürlerse oynamaya razı oluruz."
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