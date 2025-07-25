Okan Buruk müjdeyi verdi: Transferi en kısa zamanda bitiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ligin son şampiyonu Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, canlı yayında gündeme dair konuştu. Tivibu Spor'a açıklamalarda bulunan başarılı hoca, Osimhen transferinin en kısa sürede biteceğini söyledi.

''ÖNEMLİ BİR BÜTÇEYİ HARCAMIŞ OLACAĞIZ''

Osimhen transferiyle ilgili önemli bir bütçenin harcanacağını söyleyen Okan Buruk: "Biliyorsunuz, geçen sene 10 numara bölgesini Sara ile bitirdik. Morata'yı zaman zaman ikinci forvet olarak kullandık. Sane üç bölgeyi oynayabiliyor, Yunus'u orada oynatabiliriz. En son hazırlık maçında Sallai'yi orada oynattım, çok iyi oynadı. Sallai'yi sağ bek, sağ açık, sol açık oynattık. Forvet arkasında da dinamik. Alternatifler çok fazla. Bizim için sezon planlaması yapmamız gerekiyor, bütçe de önemli oluyor. Osimhen transferiyle birlikte önemli bir bütçeyi harcamış olacağız. Onu bekliyoruz.'' dedi.

KALECİ TRANSFERİ

Kaleci transferine öncelik vereceklerini söyleyen Okan Buruk, ''İlk önceliğimiz kaleci. Günay çok önemli, çok memnunuz. Geçen sene performansı çok iyi. Bir kaleci daha alıp ikisini yarıştırmamız, yoğun tempoda önemli. Savunmada Arda Ünyay bizi sevindirdi. Metehan geçen sene oynattığımız, altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Arda 18 yaşında ama hazırlık maçlarında çok güçlü oynadı. Sezon başı antrenmanıyla birlikte üstüne koyarak sezona girdi. Savunmada sağ bek ve stoper mevki, ikisini de oynayabilecek bir oyuncu. Bu tür bir düşünce de olabilir. Transferin gidişatına göre...'' ifadelerini kullandı.

''EN KISA SÜREDE BİTİYOR''

Osimhen transferinde taraftarlara müjdeli haberi sunan deneyimli hoca, ''Önümüzde bir süreç var. En doğru profilleri bulacağız. Şu an yaptığımız, bundan önceki senelerin aksine Sane erken transfer oldu, Osimhen inşallah en kısa sürede bitiyor. Bir kaleci transferiyle birlikte çok transfer yapmadan, net şekilde götürmemiz gerekiyor. Az oyuncu ama doğru oyuncular, direkt katkı sağlayabilecek oyuncular... Zaten çok iyi kadromuz var, çok hazır kadromuz var. Bu oyuncularla adaptasyon sıkıntısı yaşamadan sezona hızlı girmek istiyoruz." yorumunda bulundu.