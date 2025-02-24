Okan Buruk Portekizli hocalara puan vermiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk Portekizli hocalara puan vermiyor

Geniş Video İzle

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı. Buruk, Jorge Jesus, Fernando Santos ve Jose Mourinho'ya karşı puan vermedi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyon olduğu son 2 sezonda yaşadığı derbi galibiyetleriyle rakiplerine karşı büyük avantaj sağladı.

24.02.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı.

PORTEKİZLİ HOCALARA PUAN VERMEDİ

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı. Buruk, Jorge Jesus, Fernando Santos ve Jose Mourinho'ya puan vermedi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyon olduğu son 2 sezonda yaşadığı derbi galibiyetleriyle rakiplerine karşı büyük avantaj sağladı. Buruk, sarı-kırmızılı ekiple Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı. İlk sezonunda Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içerde ve dışarda 3-0'lık galibiyet yaşayan Okan Buruk, ikinci sezonunda da Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi. Son olarak bu sezonun ilk yarısındaki maçta Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Okan Buruk, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı büyük üstünlük sağladı.

Okan Buruk Portekizli hocalara puan vermiyor

Fernando Santos, Jose Mourinho, Jorge Jesus, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk Portekizli hocalara puan vermiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emirhan Uslu:
    Bu akşam yenilecek ve şampiyonluk gider. 17 25 Yanıtla
  • Casper:
    Merak Etme Hocam Bugün Koyacak GS 14 16 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    o bütçe ile avrupa’da da iş yapabilseydi keşke… yazık etti, hele bu sene çok yazık 18 2 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Niyeyse Avrupa da gündüz garson, bakkal, tesisat işi yapan futbolcu tayfasına veriyor. Kokan buruk un elinden hakemleri alın geriye ne kalıyor. Avrupa da herkes gördü :) 2 2 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Basladi aglamaya ins 16-0 yenilirsiniz bu sefer ahhahaahahaaa 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    okan değil bacaksız o puan vermiyor değil hakemler vermiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Anne-babalar dikkat Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:50 Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:18 Alanyaspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:58 Tokat’taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 13:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk Portekizli hocalara puan vermiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.