Okan Buruk, Şota Arveladze\'ye karşı ilk galibiyetini elde etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze 4. kez rakip oldu. Buruk bu maçla birlikte Şota'ya karşı ilk galibiyetini elde etti.

Trednyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Bu mücadele ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze 4. kez rakip oldu. Daha önceki maçlarda Buruk, Gaziantepspor ve Elazığspor'u çalıştırırken, Shota ise Kasımpaşa'nın başındaydı.

Bu müsabakayla birlikte Okan Buruk, Şota Arveladze'ye karşı ilk galibiyetini kazandı. Diğer mücadelelerin 2'sini Shota alırken, 1 maç ise berabere sona erdi. - İSTANBUL