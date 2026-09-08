Okan Buruk Sporting maçı öncesi kazanmak için elimizden geleni yapacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesinde maçın yapılacağı Jose Alvalade Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun başladığını belirten Buruk, "Dünyadaki birçok futbolcu ve teknik adamın hayali olan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış, kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış bir takım. Tabii ki kadroda önemli isimleri kaybettiler ama bence yerlerine çok iyi futbolcular olacak. Çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyunları var. Rakibimizin ne kadar iyi, hareketli, rakip kaleye çabuk gittiğini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız. Önemli eksiklerimiz var ama sahaya 11'le çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Buruk, takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı'nın bir sakatlığı olmadığını ve takımdaki yerini alabileceğini dile getirerek, "Abdülkerim'in sakat olduğu haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Abdülkerim'in herhangi bir sakatlığı yok. Oynayabilecek durumda. Buraya bizimle geldi." dedi.

"Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var"

Okan Buruk, Sporting'in 2020-2021 sezonunda aldığı şampiyonlukta kendisinin de payı olduğu yönündeki şakası salonda gülüşmelere neden oldu.

Portekizli bir basın mensubunun Başakşehir'deyken Sporting ile karşılaştığını hatırlatarak Jose Alvalade Stadı'ndaki atmosferi sorması üzerine Buruk, "Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de biraz payım var. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting şampiyon oldu. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Stadın çok güzel olduğunu aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Şampiyonlar Ligi için çok güzel bir stadyum. Muhteşem bir taraftar var. Bu tecrübeyi daha önce yaşamıştım. Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak benim için çok önemli, değerli. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler. Bu senenin başlangıcına baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu görüyoruz. Aynı şeylere biz de sahibiz. Şampiyonlar Ligi ilk maçında herkesin çok daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. İlk maç hep çok önemlidir. Biz bu heyecanı iki gündür yaşıyoruz. Lig maçını bitirdik, devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İki takım da iyi oyunculara sahip. Güzel ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum."

Tecrübeli teknik adam, Sporting'in kaleye hızlı gittiğine değinerek, "Özellikle geçişleri çok etkili bir şekilde yapıyorlar. Çok hızlı bir şekilde kaleye gidiyorlar. İyi özellikleri çok fazla olan bir takım. Çok hareketliler, sahada çok fazla yer değiştiriyorlar. Bizim için önemli olan kompakt bir şekilde rakibimizin karşısında savunabilmek, doğru zamanda baskıları yapabilmek. Kaleye hızlı şekilde giden bir takım ama bu özellik bizde de var. Biz de kaleye çok hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Rakibimizin bu sene uzaktan şutlarla 3 tane golü var. Beklerin içeri girişleriyle etkili oluyorlar. İki takım da birbirinin özelliklerini iyi biliyor. Bence maç başladıktan sonraki öz güven, saha içerisindeki konsantrasyon, topla rahat olma bence en önemli şeylerden biri. Rakibimizin de zaman zaman baskıları ve takipleri var. Geçen sene lig maçlarıyla Şampiyonlar Ligi maçları arasında rakibi karşılarken değişiklikler var. Güçlü takımlara karşı biraz daha tedbirli olan bir takım. Lig maçlarında daha bire bir baskıları ve takipleri yapan bir takım. Maç başladıktan sonra daha net göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

" Deniz Gül, yarın başlangıçta düşüneceğimiz oyunculardan biri"

Okan Buruk, Deniz Gül'ün yarınki maça ilk 11'de başlama ihtimali olduğunu söyledi.

Geçen sezon Portekiz Ligi şampiyonu olan Porto'dan transfer edilen Deniz hakkındaki soru üzerine Buruk, "Deniz çok genç ama milli bir oyuncu biliyorsunuz. Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Şampiyonluk yaşadığı için bir öz güven var. Deniz, milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği bir futbolcu. O Galatasaray'ı çok istedi, Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon döneminde. Onu hazırlamaya, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri Porto'da çok yüksek süreler almadı. 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an vermek gerekiyor. Geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da başlangıçta düşüneceğimiz oyunculardan biri." diyerek sözlerini tamamladı.