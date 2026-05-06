Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinde 9 değişiklik

06.05.2026 03:03
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk'un 9 değişiklikle sahaya çıkmasıyla mücadele etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gençlerbirliği maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 9 değişiklikle sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları resmi maç olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği müsabakasının 11'ine göre 9 değişiklik yaptı. Buruk, Mario Lemina ve Leroy Sane dışında diğer futbolcuları değiştirdi.

Victor Osimhen 39 gün sonra 11'de

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde 11'de başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Liverpool ile oynanan müsabakada kolu kırılan Osimhen, sakatlığının ardından kupadaki Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna dahil oldu ve sahalara döndü. 27 yaşındaki futbolcu, derbiyle birlikte 39 gün sonra 11'de yer aldı.

Okan Buruk, ikinci kez 'Dalya' dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı takımın başındaki 200. maçına çıktı. 2022 yılında takımın başına geçen Buruk, sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 139 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçına çıktı.

Not: Bu istatistikte Galatasaray'ın 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı 2022-2023 sezonunda ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı hükmen 3-0 kazandığı karşılaşmalar, Okan Buruk'un karnesine yazılmamıştır.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar derbiye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde Günay Güvenç, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sache Boey bekledi.

Kerem Aktürkoğlu'na tepki

Galatasaraylı taraftarlar, müsabaka öncesinde daha önce takımlarında formaya giyen Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, ısınma sırasında Aktürkoğlu aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

50 bin sarı-kırmızı bayrak dağıtıldı

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinde özel tribünlerine 50 bin sarı-kırmızılı bayrak bıraktı. Taraftarlar, özellikle seremoni sırasında bayrakları sallayarak görsel olarak güzel bir görüntü oluşturdu.

RAMS Park kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, derbide de takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları derbiye hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

