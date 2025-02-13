Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef - Son Dakika
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Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesinde kadronun sızdırılmasına tepki gösterdi. Buruk, "Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor, bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bunla ilgili" ifadelerini kullandı.

13.02.2025 23:07  Güncelleme: 23:42
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AZ Alkmaar karşılaşması öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEVAMLI KADRO SIZIYOR"

Kadronun sürekli sızdırıldığını belirten Buruk, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor, bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bunla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm. Bu maçta kadro tahmini kolay, çünkü çok kalabalık bir kadromuz yok bu maçta" dedi.

"2 DİZİLİŞ ÜZERİNDEN DÜŞÜNÜYORUZ"

Oyun içindeki diziliş ile ilgili konuşan Buruk, "Oyun içerisinde 2 diziliş üzerinden düşünüyoruz, 3'lü ve 4'lü.Buna dönebilecek oyuncularımız var. Rakibimizin dizilişi üzerinden odaklanmamız gerekecek. Birbiriyle oynamaya alışmış bir takım rakibimiz, genç ve hareketli. İlk maçta tanıyoruz aslında. Oyunda, oyun yapısında, oyuncularda çok büyük değişiklik yok. Bu bir avantaj ama sahada ortaya koymamız gerekiyor. Top bizdeyken rakibe sıkıntılar yaşatmıştık. Hava toplarında üstünlük kurmuştuk. Rakibimizin önde tehlikeli oyuncuları var. Onların da bizim gibi eksikleri var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün Berat gecesi, herkesin kandilini kutluyorum. Oğuz Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda inşallah sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkar. Hepimizin çok sevdiği bir futbol adamı" ifadelerini kullandı.

"GÜNCELLEME GELMESİ LAZIM"

UEFA'ya öneride bulunan deneyimli hoca, "Zor bir durum bizim için. Cezalılar, sakatlar, listede olmayanlar... 3 tane değişiklik burada çok az kalıyor. Çünkü, maç sayısı arttı. Maç sayısı değişti. Cezalı olma şeyi de artıyor, oyuncu sakatlık riskleri artıyor. Daha çok maç oynanıyor. UEFA'nın bir güncelleme getirmesi gerekiyor. Büyük sakatlık yaşamış oyuncular için ekstra haklar vermeliler. İyi bir 11'imiz var, kulübede bekleyenler var. Biz Galatasaray'ız, herkes Galatasaray'da oynuyor. Kulübeden destek verecek arkadaşlar, akademiden kardeşlerimiz var. Beraber hareket ettiğimizde, maçın içindeki gelişimi de çok önemli, beraber hareket edersek, takım savunmasını doğru yaparsak, ikinci maç için bir avantaj yakalamayı düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.

Okan Buruk\'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya\'dan her şey çıkıyor maalesef

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Celal Meler:
    florya adası hainler yuvası 215 3 Yanıtla
  • Osman A:
    Az içinden geçecek Okan efendi.Buradaki gibi hakemde yok yanınızda. 121 10 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Bir fenerbahçe taraftarı olarak galasaraya basarlar diyorum. 97 24 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    FÜZE GELDİ FÜZEEEEE 36 9 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    GOOOOOOLLLLLL BATRIR AZ. KOY FRANSIZLARA 35 4 Yanıtla
  • AlexArda:
    el salla okan el salla gidiyosun güle güle :D oe 8taşlı feratla 6sli çelik gibi kaçacak :D 21 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen Aldırma Bunlara Okan Hoca Kendini Nimetten Sayıyorlar.25. Şampiyonluk Geliyor 7 14 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    NE GÖMDÜ BE GEBEŞE HAYDİ AZ DEVAM 1 16 Yanıtla
  • AlexArda:
    oe çelik kapkacağı 6syi sillip atıyorlar oe ferat nalı 8taşı çoktan sillip atmışlar Fenerbahçe büyüklüğüne itaat edeceksiniz :) 9 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALLAH SENİ NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSIN, ABDÜLKERİM ILE BERKAN I YAN YANA OYNATMAK NASIL BIR T.D LUKTUR. GOL DE TOPU SARA YI ZOR DURUMDA BIRAKAN PASI VEREN BERKAN EZİGİ, HER TOPU KACIRIYOR SENDE IZLIYORSUN 6 0 Yanıtla
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