Okan Buruk\'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

26.02.2026 10:51  Güncelleme: 10:59
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu. Ancak ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlükle son 16 turuna çıktı. Maç sonu açıklama yapan Okan Buruk, Yunus Akgün'ün ağrıları nedeniyle oynamak istemediğini söyledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlükle adını son 16 turuna yazdırdı.

"SKOR VE OYUN OLARAK KÖTÜ BİR GECE YAŞADIK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, tur atlamaktan dolayı mutlu olduklarını ancak performanstan memnun olmadıklarını söyledi. Buruk, "Son 16'ya kaldığımız için mutluyuz ama skor ve oyun olarak kötü bir gece yaşadık. Bu maç bizim için ders oldu. Bugün Juventus bizden iyiydi ve kazanmayı hak etti" ifadelerini kullandı.

"YUNUS AĞRILARI NEDENİYLE OYNAMAK İSTEMEDİ"

Buruk, kadro tercihleriyle ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu. Juventus'un kanat oyuncularına karşı önlem almak istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Sallai sarı kart görmüştü, durumundan korktum. Yunus Akgün'ü kullanmak istedim ama ağrıları vardı ve oynamak istemedi" dedi.

"JUVENTUS GİBİ BİR TAKIMI ELEMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Performansların maçtan maça değişebileceğini vurgulayan Buruk, ilk maçtaki oyuna dikkat çekerek, "Juventus'u 5-2 yendiğimiz maçı izleseniz 'Bu takım finale gider' dersiniz, bu maçı izleseniz 'Gidemez' dersiniz. Ama Juventus gibi bir takımı elemek çok önemli" diye konuştu. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Yunus Akgün, Galatasaray, Okan Buruk, Juventus, Spor, Son Dakika

  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    ağrıları var diye niye kadroya alıyorsun o zmn 1 0 Yanıtla
10:45
