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Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar - Son Dakika
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Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın üzerinde olumsuz yorumlar yapılmaya çalışıldığını söyledi. Buruk, "Transferlerin ne kadar iyi olduğunu zaman içerisinde gösteriyoruz. Transfer üzerinden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ndombele, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha kendini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk\'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
07.01.2024 - 21:52,  Güncelleme: 22:05
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"FARKLI ŞEYLER YANSITILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Yapılan olumsuz eleştirilere değinen Buruk, "Takımın üzerinde çok fazla olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Oyuncular ve biz çok mutluyuz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor. Galatasaray yönetimi, Galatasaray birbirine ne kadar çok sarılırsa, buradan daha güçlü çıkacağız. Erden Bey sürekli yanımızda. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Oyuncularına baskı yapıldığını söyleyen Buruk, "Tanguy Ndombele ilk yarı topu öne taşıdı, rakipten toplar kazandı. Pozitif geri dönüş aldığımız oyunculardan oldu. Kaan Ayhan farklı bölgede oynadı, çok başarılıydı. Transferlerden hemen bir etki göstermelerini bekliyoruz. Cengiz Ünder için de bunu söyleyebiliriz. Eleştiri vardı, 4 gol attı. Yapıcı olmalıyız, hemen etki etmelerini bekliyoruz. Bazen az şans geliyor. Transferlerin ne kadar iyi olduğunu zaman içerisinde gösteriyoruz. Transfer üzerinden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ndombele, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha kendini gösteriyor" dedi.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Demir: buda herşeye bir bahane buluyor.Hoca değil futbolcular iyi yoksa gs yi çalıştıracak kapasite yok Yanıtla 41 33
  • Talip Konyali: kulağını tıka işini yap OKAN hoca... Yanıtla 40 14

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

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