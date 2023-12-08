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Okan Buruk'tan çok konuşulacak penaltı yorumu: Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor - Son Dakika
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Okan Buruk'tan çok konuşulacak penaltı yorumu: Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçının ardından Nelsson'un penaltısını değerlendirdi. Kararı eleştiren Buruk, ''İlk yarının sonundaki penaltı golü. Kuralın ne olduğunu öğrenirsek, bu pozisyon penaltı mı daha iyi anlayacağız. Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor'' ifadelerini kullandı.

Okan Buruk\'tan çok konuşulacak penaltı yorumu: Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor
08.12.2023 - 23:03,  Güncelleme: 23:07
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"FARKLI STATLARDA FARKLI KARARLAR VERİLİYOR"

Mücadeleyi değerlendiren başarılı teknik adam, "Maça çok iyi başladık. Oyunu iyi yönettik. Adana Demirspor'a çok fazla pozisyon vermeden 2-0 yaptık. İlk yarının sonundaki penaltı golü. Kuralın ne olduğunu öğrenirsek, bu pozisyon penaltı mı daha iyi anlayacağız. Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor. Penaltı verilebilir, saygı duyuyorum. Buna penaltı veriliyorsa, bütün hakemler bu pozisyonların hepsine penaltı vermeli" dedi.

"DEVLER LİGİ'NE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan Buruk, " Parken Stadı'nda önemli bir maça çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. İyi oyunculara sahibiz, gruplarda iyi maçlar oynadık. Son 16'da bu oyunları oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız futbol ileriye doğru bize ümit veriyor. İnşallah Türk futbolu için önemli bir gece olur" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Adana Demirspor, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

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