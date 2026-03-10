Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.
Karşılaşmaya 11'de başlaması beklenen Leroy Sane ve Yunus Akgün, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)