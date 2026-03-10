Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri - Son Dakika
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri

Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri
10.03.2026 19:36
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'da Leroy Sane ve Yunus Akgün, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

DEV MAÇ SAAT 20.45'TE

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

SANE VE YUNUS YEDEK

Karşılaşmaya 11'de başlaması beklenen Leroy Sane ve Yunus Akgün, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    klasik AKP'li haber kanalı. başlığa bak. supriz nerede ?? 17 15 Yanıtla
  • atakan şimşek atakan şimşek:
    alacağız inşallah 20 8 Yanıtla
    mesut mesut:
    Babayı mı? 3 5
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    GS yi sevmem ama Avrupa daki tüm Türk Takimlarini desteklememiz gerek. 11 3 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    Galatasaraylıyım amamalesef yeniliriz bugün. yinede canları sağolsun aslanlarımın 1 7 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    rencide edici bir mac bekliyor turunculuları 0 2 Yanıtla
