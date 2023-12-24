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Okan Buruk'tan tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Davinson Sanchez kadroda yok. İki oyuncu ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Ülker Stadyumu'nda yer aldı.

Okan Buruk\'tan tek değişiklik
24.12.2023 - 19:05,
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Okan Buruk'tan tek değişiklik

Davinson Sanchez kadroda yok

İki oyuncunun ilk Fenerbahçe derbisi

Sarı-kırmızılı taraftarlar Ülker Stadyumu'nda

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 17'nci haftasında 1-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Buruk, kalede Günay Güvenç yerine sarı kart cezasını tamamlayan Fernando Muslera'yı tercih etti. Tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünü Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Lucas Torreira ve Kerem Demirbay'a şans veren Buruk, hücum hattının sağında Hakim Ziyech, ortasında Dries Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.

DAVINSON SANCHEZ KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı dolayısıyla Fatih Karagümrük karşılaşmasında oynamayan Kolombiya stoper Davinson Sanchez'in Fenerbahçe karşılaşması öncesi durumu belirsizliğini koruyordu. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığını tam olarak atlatamayan tecrübeli oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.

İKİ OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk'un ilk 11'de tercih ettiği 2 isim ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yer aldı.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR ÜLKER STADYUMU'NDA

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, derbi maçta sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaraylı taraftar mücadeleyi takip etti. Karşılaşma öncesi Rams Park'ta bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na getirildi.

Kaynak: DHA
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